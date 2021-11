Festuris encerra com números positivos e novidade para 2022

Encerrou mais uma edição histórica do Festuris Gramado. Com os corredores movimentados, a organização do evento aponta que o crescimento em relação a 2020 foi de 64% de maneira geral.

Na coletiva de imprensa, que ocorreu no final da tarde do sábado, dia 6, foram apresentados os números desta 33ª edição, além da divulgação da novidade para 2022. Os CEOS do evento, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello comandaram o encontro avaliando que este ano, apesar das dificuldades, o Festival Internacional de Turismo de Gramado superou, e muito, todas as expectativas. Em uma espaço de 22 mil metros quadrados foram mostradas as tendências para o turismo no próximo ano, com 1700 marcas expostas, 210 estandes, 15 destinos internacionais representados, além de outras marcas do exterior, mais e 8 mil participantes e mais de 10 mil reuniões agendadas pelos aplicativo Festuris.

“Saímos desta edição muito seguros de que o turismo está retomando com força total e, certamente, não mais de 5 anos, seremos uma das economias mais fortes do mundo, mas que nosso planeta esteja acima de tudo e que seja plural”, afirma Marta.

Para Zorzanello, o encerramento do Festuris foi com muito alto astral e clima de renovação. E aproveitou o momento para valorizar o apoio da Semearhis, startup de inclusão social. “Traduzimos a inclusão, a sustentabilidade, a diversidade, tudo isso faz parte do novo mundo e, cada vez mais, o Festuris quer caminhar com esse viés mais humano”, aponta o empresário.

A exemplo de feiras de turismo como Fitur, WTM e ITB que sempre buscam um país convidado para seus eventos, o Festuris, em 2022, além de ter Gramado - cidade anfitriã, Rio Grande do Sul - estado anfitrião, terá um país convidado que será a Argentina. “Um país que nos acompanha há tanto tempo, nosso vizinho, que é o responsável pelo maior número de turistas estrangeiros para o Brasil, chegou a nossa vez de dar essa contrapartida”, reforça Eduardo.

Marta Rossi complementa o convite lembrando da segunda edição do Festuris, quando ela e Silvia Zorzanello, começaram a visitar feiras internacionais para buscarem inspirações e divulgarem o evento. “O RS não existia para a Europa, o Estado foi reposicionado no mapa a partir do Festuris. Nos vendíamos através da Argentina, nada mais justo ter ele como primeiro País convidado do nosso Festuris”, frisa.

O secretário executivo do Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina (Inprotur), Ricardo Sosa, na ocasião, relatou a importância dessa parceria. “Estamos muito contentes de poder ser o primeiro país convidado da história do Festuris. Gramado e Rio Grande do Sul possuem identidades únicas, creio que somos sócios estratégicos e essa parceria é muito bem-vinda. Há uma grande conexão entre esta cidade e o nosso País, e o Brasil é um importante emissor de turistas à Argentina”, finalizou.

Representando a cidade anfitriã do Festuris, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot avaliou o legado do evento. “Que bom que temos o Festuris aqui há 33 anos, é um evento que tem credibilidade e Gramado é um atrativo a parte. Além disso, o impacto econômico é fantástico com a geração de empregos, negócios que se constroem, imprensa com a divulgação. O faturamento não é só no momento do evento ele perdura”, analisou Tissot. Também esteve presente na coletiva a secretária de Turismo e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk e a presidente da Abav-RS Lúcia Bentz.

Conforme Eduardo e Marta, a data do Festuris de 2022 será, em princípio, de 3 a 6 de novembro. No entanto, poderá ser alterada em função do calendário de feiras de turismo internacional. Ainda durante a coletiva, o embaixador Luciano Teixeira, da FRT de Porto Alegre, foi premiado porque trouxe o maior número de agentes de viagens ao Festuris.

Nesta edição de 2021, o Festuris contou com a Rede Laghetto como hotelaria oficial, Gramado Receptivo como agência oficial, Azul e Gol foram as companhias aéreas oficiais, a Brocker foi o transporte vip oficial, a Planalto o transporte terrestre oficial, Prudent e a Transul os parceiros de Biossegurança. O Festuris teve o patrocínio do Ministério do Turismo, CNC, Latam, Corsan, Sulgás, Sebrae e apoio do BRDE e Embratur.