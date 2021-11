Morre Angelo Domingo Pretto, fundador do Grupo Estrela, aos 89 anos

Faleceu nesta sexta-feira, aos 89 anos, Angelo Domingo Pretto, fundado do Grupo Estrela. Gaúcho de Progresso, homem de fé, visionário e empreendedor, Pretto iniciou o Grupo Estrela em 1967 com a fundação do Moinho Estrela.

Posteriormente, exerceu liderança para a criação das empresas Mesasul - montadora de cestas básicas de alimentação e de limpeza - e a Panfácil, indústria de pães e lanches congelados. A sede do Grupo Estrela, hoje, é localizada em Canoas, e conta com mais de 650 colaboradores diretos.

A história de Angelo Domingo Pretto está contada no livro De um só grão não se faz pão, obra escrita em conjunto com o jornalista Geraldo Hasse, lançada em 2017, e ricamente ilustrada com fotos e ilustrações originais da família.

“Seu Domingo, como era conhecido, deixa um legado de trabalho inspirador, honrado e de cuidado com aqueles à sua volta. Será lembrado com respeito e admiração por gerações, tendo sua história marcada pelo pioneirismo, solidariedade e fé em Deus e nas pessoas”, diz o comunicado divulgado pelo grupo.

O velório acontece neste sábado, a partir das 9h, na capela H do cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. Haverá missa de corpo presente às 15h e o sepultamento às 16h.