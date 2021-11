Sicredi União Metropolitana inaugura unidade na avenida Independência

A cooperativa Sicredi União Metropolitana inaugura no dia 17 de novembro mais uma agência em Porto Alegre. O local escolhido é a avenida Independência, 925, loja 102, na região central da Capital. Será a 22ª agência da instituição financeira.

De acordo com o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow, a ação integra o plano de expansão previsto para 2021, sendo que as próximas agências serão abertas nas cidades de Canoas e Sapucaia do Sul. A cooperativa já havia inaugurado, em outubro deste ano, a agência no bairro Hípica, na avenida Edgar Pires de Castro, 1.570, em Porto Alegre. Com isso, serão quatro novas unidades neste ano.

Atualmente, a Sicredi União Metropolitana conta com 22 agências – sendo oito em Porto Alegre – e um universo de 58,3 mil associados, somando R$ 1,7 bilhão de recursos administrados. Conforme Sielichow, no sistema cooperado, todos os correntistas são também donos da instituição. Ele salienta que são oferecidos todos os produtos que as instituições bancárias dispõem.

E observa que as agências são também um espaço de relacionamento para os clientes. O processo de expansão de espaços físicos – na contramão do que estão fazendo os grandes bancos –, além de facilitar a vida dos associados, também disponibiliza espaço para reuniões. O dirigente explica que através do Sicredi, muitas iniciativas empreendedoras podem ser impulsionadas através de financiamentos. “O objetivo da cooperativa de crédito é que todos ganhem”, resume Sielichow.

Atualmente, a Sicredi União Metropolitana RS está presente em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. Sielichow visitou a sede do Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.