Stihl inaugura Centro de Operações em São Leopoldo; investimento é de R$ 68 milhões

A Stihl Ferramentas Motorizadas inaugurou nessa quinta-feira (4) o seu Centro de Operações Motores, em São Leopoldo. Com investimento de R$ 68 milhões, o espaço de mais de 14.000 m² irá proporcionar o aumento na produção de máquinas, que poderá alcançar até 1,5 milhão de unidades motoras por ano.

Além do Centro de Operações Motores, a empresa anunciou o investimento de outros R$ 56 milhões na construção de um novo prédio de ferramentaria e de um novo vestiário para os 3,5 mil funcionários.

Cláudio Guenther citou a importância dos aportes para o crescimento da empresa, do município e do RS. Foto Juliano Tatsch/Especial/JC

Os dois novos prédios têm previsão de inauguração no segundo semestre de 2022. "Esses investimentos significam um investimento na atualização da indústria, contribuindo para o crescimento do grupo Stihl, da cidade de São Leopoldo e de todo o Rio Grande do Sul", afirma o presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther.

Hans Peter Stihl, presidente honorário do Conselho Consultivo do Grupo Stihl, participou da inauguração. Foto Juliano Tatsch/Especial/JC

"Feito com mais de 800 toneladas de aço, o prédio iaugurado hoje tem um sistema de exaustão com altas taxas de renovação de ar e um pé direito alto, características que a pandemia de Covid-19 mostrou serem importantes. Esse prédio cria novos padrões para a Stihl do mundo todo", destaca o presidente do Conselho Executivo do Grupo Stihl, Bertram Kandziora.