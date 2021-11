Festuris Gramado inicia nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (4) inicia o Festuris - Feira Internacional de Turismo de Gramado. A solenidade de abertura acontece no Palácio dos Festivais, a partir das 18h30. Haverá controle de acesso ao local e apresentação obrigatória do comprovante vacinal, uso de máscara e utilização de álcool em gel.

Com cerca de 8 mil inscritos, o evento segue nesta sexta e sábado (dias 5 e 6) no Serra Park. Com mais de 1700 marcas em exposição e mais de 20 representações internacionais, em uma área construída de 22 mil metros quadrados, a organização do evento destaca que houve um crescimento em 64% com relação ao ano passado.

“No início do ano estimamos superar 2020. No decorrer de 2021, mesmo com todas as adversidades, sentimos o interesse dos destinos e marcas a se mostrarem para este novo momento, mas nunca imaginamos dobrar 2020. O mercado está disposto, está forte, mas inseguro quanto ao caminhar, saber para onde vai”, destaca Marta Rossi, fundadora e CEO do Festuris Gramado.

A organização frisa que está cumprindo todas as normas do governo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme o decreto assinado em 1º de outubro de 2021, e orientações da Vigilância em Saúde de Gramado.