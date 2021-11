Dólar se fortalece ante rivais, na véspera de decisão monetária do Fed

O dólar avançou ante moedas rivais nesta terça-feira (2). Na véspera da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), operadores ajustam suas posições. Entre as economias desenvolvidas, o dólar australiano recuou ante o americano, após decisão do banco central do país.

O índice DXY, que mede a força do dólar ante seis moedas competitivas, subiu 0,22%, aos 94,090 pontos. No fim da tarde em Nova York, o euro cedia a US$ 1,1585, a libra recuava a US$ 1,3618 e o dólar subia a 113,93 ienes.

Analista da Western Union, Joe Manimbo observa que o dólar se estabilizou à espera de um dia decisivo para o banco central americano, com desempenho firme ante maioria de suas rivais. O TD Securities, por sua vez, observa que o encontro do Fed de amanhã e o relatório de empregos, o payroll, na sexta-feira, podem ser os catalisadores para apoio do dólar.

De acordo com Manimbo, o dólar australiano teve a pior performance entre as divisas de grandes economias, depois do Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) abandonar o tom dovish. Apesar de manter a taxa básica de juros a 0,10%, o RBA disse que pode elevá-la em 2023, antes do previsto.