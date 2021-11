Argentina volta a receber turistas, mas sofre com atraso na retomada da malha aérea

A exemplo do Uruguai , a Argentina também reabriu nesta segunda-feira (1) suas fronteiras ao turismo internacional e começa a se reorganizar para voltar a receber visitantes. Entre as exigências para o ingresso estão a apresentação do passaporte vacinal completo, com validade para todos os imunizantes autorizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), PCR negativo nas 72 horas anteriores à chegada e seguro saúde com cobertura para Covid-19. No entanto, um empecilho para a retomada rápida do turismo segue sendo o atraso na reestruturação da malha aérea argentina , com liberação ainda de poucos voos em relação à oferta pré-pandemia.

já tinha aberto suas fronteiras há um mês O governo argentino, que manteve o fechamento aos turistas por tempo superior a outras nações e chegou a adotar cotas de pessoas com permissão de entrada diária,, mas apenas para os países limítrofes, e mediante algumas exigências que agora estão sendo reduzidas. Tudo indica que essa medida tenha contribuído para a morosidade da retomada das rotas aéreas.

De acordo com o cônsul do país em Porto Alegre, Jorge Perren, ainda não há definição quanto à normalização dos voos, e nem mesmo a Aerolíneas Argentinas anunciou a ampliação das saídas aqui do Estado. "A questão da retomada plena da malha aérea ainda não está prevista", comenta ele.

Aerolíneas Argentinas, por ora, está operando voos partindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Crédito: Jun Mabromata/ AFP/JC

Operador de turismo e sócio da RZ Tur, Leonardo Kaster informa que as rotas partindo de Porto Alegre e Curitiba foram suspensas e ainda não há previsão de retomada, apesar a reabertura da Argentina aos viajantes. Por ora, a opção para os turistas são voos com saídas de São Paulo e Rio de Janeiro. "Hoje abriu oficialmente a entrada para todos os estrangeiros e o processo está bem tranquilo. O que ocorre é que os voos estão zerados para Porto Alegre e Curitiba, não tem como emitir nada saindo dessas duas cidades. Em compensação, os voos diretos do Rio de Janeiro e de São Paulo estão operando normalmente", explica.

Nesses casos os voos são feitos pela Aerolíneas Argentinas, que está com duas rotas diárias entre Buenos Aires e Guarulhos (SP) e três semanais partindo do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) para a capital argentina. A reativação das linhas com saídas de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Salvador, por enquanto, ainda não foi anunciada. Já a GOL programa para dezembro o retorno de suas operações para Buenos Aires.

Especializada em roteiros para a Patagônia, na divisa da Argentina com o Chile, a agência de Kaster mantém a demanda alta tanto de procura quanto de reagendamento de viagens adiadas durante a pandemia. "A demanda que estamos tendo é muito grande, até porque tínhamos mais de 600 passageiros em crédito para remarcar a ida para a Argentina, e isso prova de que o mercado tá bem acelerado e aquecido", avalia o empresário.

Ele revela, no entanto, que a maioria dos turistas interessados em viajar para o país vizinho está programando os roteiros para 2022. "Apesar disso, já temos passageiros embarcando nas próximas semanas. Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal", complementa.