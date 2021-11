Uruguai reabre fronteiras e investe na promoção do turismo entre os gaúchos

Uruguai reabriu as fronteiras para turistas A partir desta segunda-feira (1), oestrangeiros de todas as nacionalidades, mediante exigências como o esquema vacinal completo. Após 19 meses de restrições de acesso ao país, a flexibilização do ingresso de visitantes vem na sequência da medida que liberou, ainda em setembro, a entrada de pessoas que tivessem imóveis no país.

Os visitantes não precisarão realizar quarentena em solo uruguaio, mas todos os maiores de 18 anos deverão apresentar o passaporte vacinal para comprovar o recebimento da imunização de duas doses contra a Covid-19, válido por no máximo nove meses. Serão aceitas todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial ad Saúde (OMS), incluindo a Coronavac, amplamente aplicada no Brasil e no próprio Uruguai.

Além disso, pessoas de qualquer idade, incluindo crianças não vacinadas, deverão apresentar o teste PCR negativo em até 72 horas previstas para o ingresso no país, e um novo teste após uma semana de permanência no Uruguai. Também é exigido a adultos e menores a apresentação de UM seguro de saúde com cobertura para casos de Covid e de um formulário de declaração de saúde do viajante, emitido até 48 horas antes da entrada no país.

De acordo com o ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Viera, a reabertura é considerada estratégica para recuperar os prejuízos obtidos no período de fronteiras cerradas. "Embora já houvesse muito interesse e até algumas reservas para o final do ano, entendemos que os turistas aguardavam a confirmação da abertura das fronteiras e, principalmente, o que está no protocolo específico de saúde. Então, é assim que faremos a retomada do turismo no Uruguai nesta temporada”, explica Viera.

Nesse sentido, o país aposta no investimento em promoção turística como uma de suas prioridades, principalmente em relação aos visitantes gaúchos. Tanto é que participará nesta semana da 33ª edição do Festuris, uma das maiores feiras de negócios em turismo, que volta a ser promovida em Gramado, na Serra, divulgando seus destinos e atrativos turísticos.

Nesta quarta (3), representantes do governo de Colonia e da Associação Turística do Departamento uruguaio também estarão em Porto Alegre, para apresentar as novas propostas turísticas do destino, destacado pelo enoturismo. Localizado no Oeste do país, a 177 quilômetros de Montevidéu, a capital Colonia del Sacramento é o quarto destino turístico mais visitado do país, e declarada patrimônio mundial pela Unesco.

De acordo com a operadora de turismo uruguaia Jussara Leite, proprietária em Porto Alegre da Personal Operadora, apesar de ser um destino bastante procurado no Estado, ainda não há uma demanda acentuada por roteiros, hospedagem e passagens aéreas para o Uruguai no período, o que ela credita à demora das companhias de aviação em definir a retomada da malha aérea, em função da espera pela confirmação da liberação das fronteiras. "A procura dos gaúchos ainda está bastante tímida pelo destino uruguaio. Eu acredito que quando os primeiros começarem a ir vai aumentar bastante o fluxo. Seguimos tendo bastante procura por informações, mas ainda poucas viagens fechadas", revela.

Rotas para Punta del Este, no litoral uruguaio, também deverão ser retomadas nos próximos dias. Foto: Daniel Caselli/AFP/JC

Segundo ela, para os gaúchos, os voos para Montevidéu recomeçam a partir do dia 10 de novembro, pela companhia Azul, que também deverá reativar a rota praiana para Punta del Este até dezembro. A expectativa é de que, até março de 2022, haja ainda um incremento de fretamentos de voos diretos para Punta.