Laje de Pedra é a próxima pérola da coleção Kempinski

O hotel Laje de Pedra está passando por uma grande reforma de renovação. Após fechar em 2020, a propriedade foi adquirida pelos sócios José Paim de Andrade, José Ernesto Marino Neto e Márcio Carvalho, que fizeram uma parceria para retomar as atividades do local sob a prestigiosa bandeira da rede Kempinski, uma das mais antigas e tradicionais do mundo. O Kempinski Laje de Pedra será o primeiro empreendimento do grupo no Brasil e na América do Sul. Atualmente, a rede, fundada em 1897, conta com mais de 80 propriedades espalhadas por 34 países. Com investimento superior a R$ 540 milhões nas obras, o hotel está previsto para ser definitivamente reinaugurado no segundo semestre de 2024.

“Nós temos hotéis localizados na Ásia, África, Europa e Caribe, e estamos muito felizes em finalmente entrar na América do Sul. Não pensamos em nossa rede como uma cadeia de hotéis, nos enxergamos como uma coleção de joias preciosas, e o Laje de Pedra será a próxima pérola desta coleção”, comenta Christophe Piffaretti, Chief Development Officer e membro do Conselho de Administração da Kempinski Hotels.

Com um território extenso, e sendo o Brasil mais conhecido pelo turismo no litoral, chama atenção a rede ter escolhido Canela como destino inicial de seus empreendimentos no país. Segundo Xavier Destribats, Chief Operating Officer da rede Kempinski nas Américas, alguns fatores foram determinantes para a decisão. Entre eles, a história do Laje de Pedra como referência no setor hoteleiro, as paisagens e o potencial turístico da Serra gaúcha, e a própria influência cultural europeia na região.

“No início pensávamos ‘será que devemos abrir o nosso primeiro hotel no Brasil, um país tão importante, em uma cidade no interior do sul do país?’. Mas logo quando ouvimos a proposta, passamos a conhecer a beleza da região e entender a dimensão do projeto. O grupo Kempinski é uma rede europeia, com origem alemã, e aqui há também essa conexão, pelas imigrações. Quanto mais aprofundamos o projeto, mais vimos que tudo fazia sentido”, afirma Xavier Destribats.

O Kempinski Laje de Pedra terá 357 quartos, com diferentes tamanhos e propostas de hospedagem. Além disso, o hotel oferecerá diversas atrações aos visitantes, incluindo um spa privativo, centros de conferências, salas de reuniões corporativas, piscinas internas e externas, cinco restaurantes, quatro bares, uma enoteca, lojas e sala de jogos. Ainda serão oferecidas atrações como tours aos vinhedos e cachoeiras da região, passeios de bicicleta e trilhas.

“É um arsenal muito vasto de atrações, perfeito para receber turistas executivos e de lazer com todo o conforto e qualidade de serviço da rede Kempinski. Temos objetivos muito ambiciosos, e queremos transformar o Kempinski Laje de Pedra no melhor hotel de luxo do Brasil”, enfatiza Christophe Piffaretti.