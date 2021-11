Nubank cria programa de sócios para clientes no âmbito do IPO

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (1) a criação do programa NuSócios, no âmbito de seu IPO. Segundo a empresa, milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa, sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa.

O banco digital destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro pelo aplicativo.

As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses depois do IPO.

A companhia divulgou nesta segunda-feira o prospecto preliminar de seu IPO no Brasil, em que detalha as características da operação e da distribuição de BDRs a clientes.

Segundo o site do Nubank, é preciso ser um cliente ativo, ter uma conta do Nubank que não esteja bloqueada para transações, não estar inadimplente com o banco por mais de oito dias corridos e ter realizado ou recebido pelo menos uma operação em qualquer produto do Nubank nos últimos 30 dias antes de aderir ao programa.