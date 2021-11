Dólar sobe com forte agenda externa e local na semana no radar, após ajustes

O dólar à vista abriu nesta segunda-feira (1) em baixa leve com ajustes ao fechamento de sexta-feira, mas passa a subir com a agenda externa e interna da semana no radar, diz o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti. O mercado passou por ajuste técnico de baixa no primeiros negócios, mas os investidores agora olham a força do dólar ante o peso mexicano e aguardam uma agenda semanal bem forte, ele afirma.