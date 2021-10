Sine de Porto Alegre fecha no feriadão para reabrir apenas na quarta-feira

O posto do Sine de Porto Alegre no Centro Histórico vai ficar fechado nesta segunda-feira (1 de novembro) e só reabre após o feriado de Finados, na quarta-feira (3), informou a prefeitura da Capital.

"Devido aos feriados do Dia do Servidor Público e Finados, a unidade do Sine Municipal na avenida Sepúlveda, esquina Mauá, estará fechada", diz a nota. O Dia do Servidor é em 28 de outubro. O feriado para o setor foi transferido para emendar com o de 2 de novembro.

O atendimento será retomado apenas na quarta-feira, às 8h.

Para quem quiser tentar verificar a oferta de vagas, pode usar o aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, pelo celular. O País enfrenta taxas elevadas de desemprego, além de queda na renda de fatias mais pobres da população, que são mais impactadas pela inflação em alta.