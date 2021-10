Em gradual retomada, turismo corporativo e de negócios vislumbra 2022 com otimismo

Com a demanda reprimida ao longo dos meses de pandemia, a retomada do turismo corporativo começa a ganhar fôlego, amparada na volta dos eventos, rodadas de negócios e avanço da vacinação contra a Covid-19. Em todo o País, o mês de setembro registrou aumento de 96% em faturamento do segmento em relação ao mesmo período do ano passado- uma movimentação de mais de R$ 453,4 milhões - e de 16% na comparação com o mês de agosto de 2021. Embora ainda distante dos patamares pré-crise sanitária, os números animam o mercado e fortalecem a organização de roteiros e agendas para a consolidação do reaquecimento do setor em 2022 .

As viagens de negócios representam 60% dos bilhetes aéreos emitidos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), e, se considerando o trimestre de julho a setembro, o crescimento geral do mercado de turismo corporativo em relação a 2020 chegou a 118%, o que dá ainda mais otimismo ao setor. Para se ter uma ideia, no segundo trimestre de 2021 as agências associadas à entidade amargaram queda de 68% em relação ao mesmo período do ano passado.

Levantamento da entidade sobre a recuperação dos principais produtos do segmento, na comparação com dados de 2019, último ano de atividades plenas do setor antes da pandemia, mostra incremento na retomada dos segmentos de hotelaria (60%) e aéreo (46,5%). Além disso, a área de locações registrou progresso de 6,7%.

Segundo o presidente executivo da entidade, Gervasio Tanabe, a expectativa é de que a retomada avance ainda mais a partir agora, inclusive com o retorno significativo das viagens mais longas. "Com a maior parte da população brasileira vacinada, as empresas devem começar a voltar ao modelo de trabalho presencial, impulsionando nosso setor", afirma.

Ele acredita, no entanto, que essa recuperação gradual será calcada em novas exigências relacionadas aos cuidados em relação ao distanciamento social e aos protocolos sanitários, que embasarão a escolha de companhias aéreas e hotéis. “O avanço da vacinação no Brasil e no mundo é um estímulo muito importante para a retomada das viagens. Isso gera confiança nas pessoas e a segurança necessária. Mas é muito importante que estejamos atentos aos protocolos, com o contínuo uso de máscaras e álcool em gel para a higienização”, complementa o dirigente da Abracorp.

Referência para o turismo de negócios, Porto Alegre em tempos pré-pandêmicos chegava a sediar uma média anual de 25 a 30 eventos corporativos. O impacto das restrições sanitárias e liberação tardia dos eventos com presença de púbico pode ser comprovado ao checar o calendário do site do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB). De setembro a dezembro deste ano, apenas sete eventos corporativos integram a agenda, todos já programados antes da pandemia e realizados agora.

Para 2022, já há pelo menos 12 eventos nacionais e três internacionais confirmados para a cidade, que devem movimentar cerca de R$ 4,2 milhões à economia local. "Não são números altos ainda, mas a previsão é de termos cerca de 9,2 mil visitantes se hospedando e consumindo na cidade, um impacto econômico muito positivo, e que mostra que a retomada está sendo gradual do nosso mercado", diz a presidente do POACVB, Adriane Hilbig.

Segundo ela, essa captação de eventos corporativos resultou de um intenso trabalho conjunto das entidades dos setores turístico, comercial e de eventos em divulgação de Porto Alegre como destino para essas atividades. "Nos empenhamos muito nisso ao longo de 2020, foi o que pudemos fazer em função da pandemia. Vejo 2022 como o ano da virada de chave para essa nossa retomada, completa Adriane.