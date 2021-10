Prefeitura de Porto Alegre aumenta para sete as reintegrações de áreas com postos de combustíveis

O comunicado acrescenta que “atualmente a posse dos imóveis está sendo discutida judicialmente, sendo que a Vibra deposita e segue depositando mensalmente em juízo o valor das locações estimadas dos quatro postos até que o processo licitatório seja realizado. Todos os postos estão sob a posse da Vibra de forma regular, com amparo em decisão judicial”. Por sua vez, procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Ipiranga não retornou o contato.

Em nota, a Vibra (ex-BR Distribuidora) informa “que é com base no decreto municipal 20.355/2019, que trata da permissão de uso onerosa de imóveis municipais, que se mantém atualmente nos imóveis citados. A companhia está amparada pela lei municipal 11.982/2015 que autorizou a prorrogação do prazo das concessões por mais 20 anos, com data inicial em 19 de dezembro de 2016”.

Barbosa acrescenta que, quando um estabelecimento de combustíveis é desativado, há um custo para deixar os terrenos em condições para outros usos, já que é preciso dar uma destinação para os tanques que se encontram no subsolo da estrutura. O dirigente frisa que está previsto em contrato que os ocupantes, no caso as distribuidoras, precisam devolver o imóvel nas condições recebidas, dessa forma o desembolso para isso cabe às companhias e não ao município.

Barbosa diz que a respeito do estabelecimento que fica na Osvaldo Aranha (que deixou de operar em julho), entre o Hospital de Pronto Socorro e o Parque da Redenção, a tendência é de que seja mantida a função de abastecimento de combustíveis, pois não há muitas estruturas semelhantes naquela região. “É estratégico para a cidade que se tenha um posto de gasolina ali. Agora, na Avenida Ipiranga (onde fica o chamado Ecoposto) eu já não sei, porque tem um do lado do outro e é uma área que tem um valor econômico enorme”, argumenta. O terreno onde se encontra o posto da Avenida Ipiranga, n° 999, foi avaliado em cerca de R$ 6,8 milhões, o mais valorizado entre os que a prefeitura pretende reintegrar.

Conforme Barbosa, o termo de permissão de uso foi renovado até 2017 e a partir desse ponto a prefeitura se movimentou para que os ocupantes saíssem das áreas, o que acabou não acontecendo. Os postos da antiga BR já são alvos de processos de reintegração de posse movidos pelo município contra a distribuidora na Justiça. No entanto, uma ação ordinária ajuizada pela Petrobras requereu a permanência nos imóveis. De acordo com a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral do Município (PGM), as quatro ações de reintegração de posse em relação a esses terrenos estão suspensas por determinação judicial até que saia a decisão de mérito do processo promovido pela empresa.

ANP indica aumento de revendedores autorizados no Rio Grande do Sul e na Capital

Apesar das dificuldades ocasionadas com a Covid-19, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam para o crescimento da quantidade de postos com funcionamento autorizado no Rio Grande do Sul do ano passado para este. O órgão regulador informa que, antes do avanço da pandemia, em março de 2020, eram 2.825 estabelecimentos liberados para operar no Estado, sendo 215 em Porto Alegre. Já em março de 2021, esses números passaram, respectivamente, para 3.008 e 237 e, em outubro, chegaram a 3.119 e 245.

Sobre o atual mercado de combustíveis, o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal’Aqua, destaca que os elevados preços da gasolina e do diesel, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, complicam a operação do revendedor. “Infelizmente, estamos vendo um cenário de dificuldades pela frente”, admite o dirigente.

Dal’Aqua explica que, quando aumenta o preço do combustível na refinaria, o repasse quando chega na bomba pode implicar a redução do consumo. Além disso, a competição com os outros estabelecimentos pode fazer com que os postos diminuam suas próprias margens de lucro. Ele enfatiza que não é algo fácil repassar elevações de custos.

A composição do preço final dos combustíveis leva em conta valores que são destinados para as refinarias, distribuidoras, revendedores (postos) e tributos. Segundo o levantamento de preços feito pela ANP, entre 17 e 23 de outubro, o custo médio do litro da gasolina comum no Rio Grande do Sul era de R$ 6,65 e em Porto Alegre de R$ 6,77.