Entra em vigor resolução sobre fiscalização e penalidades do cumprimento da LGPD

“Ao entender para que finalidade os dados são coletados, fica mais fácil entender de que forma cumprir as normas”, acredita. Um indicador, aponta Ana Cristina, é quando a empresa percebe que determinadas informações não fazem mais sentido para o negócio. Assim, verificar o ciclo de vida do que é coletado – apontar quanto tempo precisa ficar com aqueles dados guardados, é uma estratégia importante para compreender quais informações já prescreveram e não precisam mais ficar armazenadas.

Com base nesses critérios, pode-se definir, por exemplo, pela eliminação de dados que não são necessários serem mantidos. “Em uma seleção de pessoal não é necessário saber sobre questões delicadas, como se o candidato é filiado a algum sindicato, por exemplo, uma vez que a empresa sequer sabe se essa pessoa será recrutada”, completa a especialista do Xavier Advogados. Caso não se sinta segura ou preparada para cumprir as determinações que dizem respeito aos dados sensíveis, a exclusão dessas informações pode ser uma alternativa de evitar problemas futuros.

A especialista reconhece que a lei é densa, com muitos artigos interpretativos e, por isso, não é de fácil compreensão, mas que veio para ficar. “Por isso, mais do que nunca, as empresas precisam tratar o tema com prioridade e trabalhar a cultura da organização para se adaptar às normas”, recomenda Ana Cristina, que atribui a mesma importância às áreas do Direito e de Gestão dentro das companhias para que todos os processos cumpram o que a legislação exige.

No caso de armazenamento eletrônico, por exemplo, seja ele em pendrive, arquivos salvos no computador ou em nuvem, é necessário verificar se a proteção de antivírus é segura, para não facilitar o vazamento de dados ou que essas informações fiquem expostas. Outra recomendação da especialista diz respeito à revisão de contratos, políticas e procedimentos de forma a definir quais são os dados pessoais que são realmente são necessários para o atingimento das finalidades pretendidas.

O primeiro passo, orienta Fernanda, é identificar todos os fluxos de dados pessoais que ocorrem dentro da empresa. Com base neste levantamento é possível identificar quais são os dados que ela armazena, de que forma são tratados esses dados – para que servem, de que forma são utilizados e resguardados – e também qual a sua preocupação com a privacidade das informações. “A partir daí, fica mais fácil entender se a LGPD está sendo ou não atendida, e quais os ajustes necessários para que a empresa possa ficar em conformidade com as normas”, explica.

“Os números apresentados pela pesquisa refletem a realidade, pois verificamos no mercado que um número significativo de empresas ainda não adotou as medidas para colocar a lei em prática”, destaca Fernanda Girardi, coordenadora da área de Proteção de Dados do escritório Souto Correa Advogados, ao destacar que a adequação à LGPD é uma tarefa prioritária e que precisa do envolvimento de todos os setores das empresas. “As penalidades são escalonadas e incluem advertência, multa, bloqueio dos dados e, em caso de reincidência, suspensão das atividades”, alerta a especialista.

No entanto, a legislação ainda é motivo de dúvidas para grande parte daqueles que precisam cumpri-la. É o que revela a pesquisa Diagnóstico LGPD: Maturidade do RH na proteção de dados, realizada entre agosto e setembro pela Convenia HRTech em parceria com a InfoJobs. O levantamento, baseado em 921 questionários com profissionais de Recursos Humanos (RH) de todo o País, revela que 40% das empresas ainda não têm planos para contenção de vazamento de dados. A multa por infração de descumprimento das regras pode chegar a R$ 50 milhões, conforme a infração cometida.

Os critérios de fiscalização e as penalidades previstas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) começaram a valer nesta quinta-feira (28), com a publicação dano Diário Oficial da União pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Em vigor desde agosto do ano passado, a, estabelece uma série de regramentos para o tratamento de informações de pessoas físicas por empresas de todos os portes e segmentos, instituições públicas, e também por pessoas físicas que se utilizem de dados de pessoais de terceiros.

O que é a Lei Geral de Proteção de Dados?

Todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no digital, estão sujeitos à regulação rawpixel/freepik/Divulgação/JC

A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais.

A lei define o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais sensíveis e dados pessoais sobre crianças e adolescentes. Esclarece ainda que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no digital, estão sujeitos à regulação.

Além disso, a LGPD estabelece que não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior: se há o processamento de informações sobre pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional, a LGPD deve ser observada. A lei autoriza também o compartilhamento de dados pessoais com organismos internacionais e com outros países, desde que observados os requisitos nela estabelecidos.

Serpro destaca os principais pontos da LGPD. Serpro/Reprodução/JC

Consentimento

Outro elemento essencial da LGPD é o consentir. Ou seja, o consentimento do cidadão é a base para que dados pessoais possam ser tratados. Mas há algumas exceções a isso. É possível tratar dados sem consentimento se isso for indispensável para: cumprir uma obrigação legal; executar política pública prevista em lei; realizar estudos via órgão de pesquisa; executar contratos; defender direitos em processo; preservar a vida e a integridade física de uma pessoa; tutelar ações feitas por profissionais das áreas da saúde ou sanitária; prevenir fraudes contra o titular; proteger o crédito; ou atender a um interesse legítimo, que não fira direitos fundamentais do cidadão.

Automatização com autorização

É essencial saber que a lei traz várias garantias ao cidadão, que pode solicitar que dados sejam deletados, revogar um consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. E o tratamento dos dados deve ser feito levando em conta alguns quesitos, como finalidade e necessidade, que devem ser previamente acertados e informados ao cidadão. Por exemplo, se a finalidade de um tratamento, feito exclusivamente de modo automatizado, for construir um perfil (pessoal, profissional, de consumo, de crédito), o indivíduo deve ser informado que pode intervir, pedindo revisão desse procedimento feito por máquinas.

ANPD e agentes de tratamento

Para a Lei a "pegar", o País contará com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. A instituição vai fiscalizar e, se a LGPD for descumprida, penalizar. Além disso, a ANPD terá, é claro, as tarefas de regular e de orientar, preventivamente, sobre como aplicar a lei. Cidadãos e organizações poderão colaborar com a autoridade.

Mas não basta a ANPD - que está em formação - e é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também estipula os agentes de tratamento de dados e suas funções, nas organizações: tem o controlador, que toma as decisões sobre o tratamento; o operador, que realiza o tratamento, em nome do controlador; e o encarregado, que interage com cidadãos e autoridade nacional (e poderá ou não ser exigido, a depender do tipo ou porte da organização e do volume de dados tratados).

Gestão em foco

Há um outro item que não poderia ficar de fora: a administração de riscos e falhas. Isso quer dizer que quem gere base de dados pessoais terá que redigir normas de governança; adotar medidas preventivas de segurança; replicar boas práticas e certificações existentes no mercado. Terá ainda que elaborar planos de contingência; fazer auditorias; resolver incidentes com agilidade. Se ocorrer, por exemplo, um vazamento de dados, a ANPD e os indivíduos afetados devem ser imediatamente avisados. Vale lembrar que todos os agentes de tratamento sujeitam-se à lei. Isso significa que as organizações e as subcontratadas para tratar dados respondem em conjunto pelos danos causados. E as falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no Brasil – e no limite de R$ 50 milhões por infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a gravidade da falha. E enviará, é claro, alertas e orientações antes de aplicar sanções às organizações.

FONTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E SERPRO