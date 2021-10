Rio Grande do Sul une esforços para recuperar seus biomas

O Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade quando o assunto é biodiversidade. Dos seis biomas brasileiros, o Pampa só é encontrado, no Brasil, em território gaúcho - está presente também no Uruguai e Argentina. Os demais - Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal – compõem as paisagens de diferentes regiões do País. É o caso da Mata Atlântica, floresta que se estende praticamente por todo território nacional.

O Pampa representa mais de 68% da área total do Estado, e é classificado como um bioma de biodiversidade única, tendo como principal característica as extensas áreas de campos naturais. Entre as diversas espécies de fauna e flora que compõem este ecossistema, estão espécies bem conhecidas pelos gaúchos, como os pássaros Quero-Quero e João de Barro.

Ecossistema abriga espécies conhecidas dos gaúchos, como o Quero-Quero. Eduardo Amorim/Visualhunt/JC

A singularidade do Estado, no entanto, é motivo de preocupação. O Bioma Pampa foi o que mais perdeu vegetação nativa nos últimos 36 anos proporcionalmente em relação ao total de sua área, segundo estudo mais recente da rede MapBiomas, por meio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e da GeoKarten.

O problema não se esgota no Pampa. Segundo o Projeto Biomas, desenvolvido em parceria pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o mais degradado do País é o Mata Atlântica, que também tem grande importância na formação do ecossistema do Estado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgados em novembro de 2020, revelam que a Mata Atlântica era, em 2014, o bioma brasileiro com o maior número de espécies ameaçadas de extinção.

O desafio, agora, é unir esforços para recuperar a biodiversidade levando em conta as características específicas de cada uma delas. Tudo começa pelo licenciamento, que, para ser concedido, exige o cumprimento das regras de proteção ambiental, que têm como objetivo manter as vegetações nativas.

“Para a Mata Atlântica, temos uma legislação federal. No caso do Pampa, ainda estamos formulando um decreto para que se possa ter um uso mais consciente e uma proteção mais eficiente”, destaca Marjorie Kauffmann, presidente da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler), vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Do cadastro ambiental rural a outras exigências, como o licenciamento para supressão de vegetação ou para conversão de áreas de campo em áreas agrícolas, os processos de concessão respeitam os percentuais mínimos da vegetação. “Isso já atribui um ato de conservação que não se tem em empreendimentos irregulares”, diz Marjorie.

Os estudos do Mapbiomas norteiam as medidas adotadas pela Fepam em conjunto com a Sema, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o Batalhão Ambiental da Brigada Militar (Patran). As ações levam em conta os alertas apresentados nas pesquisas quanto às áreas que têm sido convertidas sem a autorização ambiental e grandes áreas de supressão.

“Assim, temos cada vez mais controle sobre essas atividades não regulamentadas e que causam a redução desses remanescentes florestais”, explica a presidente da Fepam. Marjorie acredita que, com implementação de tecnologia e inteligência na fiscalização, será possível avançar e conseguir proteger e gerar uma recuperação mais eficiente desses biomas, considerados remanescentes importantes da história vegetal do Rio Grande do Sul.

Além disso, estratégias de atuação têm focado na preservação de espécies ameaçadas. É o caso da parceria inédita entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que cria o Plano de Ação Territorial (PAT) de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção do Território Planalto Sul para proteger espécies da Mata Atlântica, 17 da flora – como orquídeas, bromélias, bambus e cravos-do-mato - e cinco da fauna – caso da coruja murucututu, do peixe cambeva e da rãzinha das pedras.

O Planalto Sul compreende a região transfronteiriça entre os dois estados, e abrange 43 municípios localizados em terras altas e montanhosas – inclui os cânions e paredões rochosos, assim como campos de altitude, florestas de araucária e banhados.

A iniciativa começou a ser implementada em julho de 2021 em um esforço conjunto entre Sema e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. A escolha das espécies leva em consideração o grau de ameaça e também a ausência, até o momento, de instrumentos legais para garantir sua proteção, como unidades de conservação ou presença em outros planos de ação.

A meta é que, até 2026, o PAT promova a proteção e recuperação das espécies, mitigue a presença de espécies exóticas e invasoras, reduza a conversão de áreas nativas, faça ações de conscientização sobre as espécies no território e fortaleça cadeias produtivas de baixo impacto.

Em outra frente, a Sema desenvolve PAT nas regiões da Campanha Sul e Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul para conservar 30 espécies da fauna e da flora presentes em 18 municípios. Entre elas, estão cactos, bromélias e ervas campestres, e também o sapinho de barriga vermelha do pampa, peixes exclusivos de áreas alegadas em campos e o gato palheiro dos pampas, também conhecido como gato palheiro pampeano.

Gato palheiro pampeano corre risco de extinção. Halder Ramos/Divulgação/JC

A medida faz parte do Projeto Pró-Espécies e conta com apoio do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, universidades e instituições ligadas ao meio ambiente.

O projeto Pró-espécies - Estratégia Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção busca a proteção de espécies criticamente ameaçadas que não estão em áreas protegidas e nem são contempladas por Planos de Ação Nacional (PAN) em execução. A Sema, uma das executoras do projeto, fica responsável justamente por regiões-alvo no Rio Grande do Sul que abrigam os biomas Mata Atlântica e Pampa.