Gerdau abre 19 vagas de estágio no Rio Grande do Sul

As inscrições para o G.Start, o programa de estágio da Gerdau, estão abertas até o dia 12 de novembro. São mais de 180 vagas tanto administrativas quanto industriais para estudantes universitários em nove estados brasileiros, e 19 oportunidades são nas usinas de Charqueadas e Sapucaia do Sul.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharias, Economia, Psicologia, Recursos Humanos e áreas correlatas nas modalidades presencial ou EaD com formação prevista para dezembro de 2023. O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para fevereiro de 2022.

Em 2021, mais de 130 profissionais que passaram pelo G.Start em edições anteriores foram efetivados. Em paralelo, houve a contratação de 580 estagiários e estagiárias apenas este ano.

Segundo Caroline Carpenedo, diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, o programa busca candidatos sem distinção de raça, idade, gênero ou orientação sexual. "Para a Gerdau, a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho é um dos nossos princípios e contribui com o desenvolvimento humano e em inovação. Os programas de entrada na companhia apresentam um olhar atento à diversidade e a inclusão, de modo a refletir a diversidade da nossa sociedade,", comenta a executiva. "Durante o período do estágio, aliamos prática, troca de experiências e capacitações teóricas para preparar futuros líderes e estimular o protagonismo destes novos profissionais".

A produtora de aço oferece bolsa auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).