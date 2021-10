Rio Grande do Sul cria 13.836 empregos em setembro

No Rio Grande do Sul, o mês de setembro registrou a abertura líquida de 13.836 vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número é resultado da diferença entre 106.185 admissões e 92.979 desligamentos no mês passado.

No acumulado de 2021, o Rio Grande do Sul registra um saldo positivo de 134.383 vagas, um crescimento de 5,32% em relação ao saldo entre janeiro e setembro de 2020. Nos nove primeiros meses deste ano, foram registradas 949.208 admissões e 814.825 desligamentos no Estado.

No Brasil, em setembro, foi registrada a abertura de 313.902 vagas de emprego com carteira assinada no país, segundo o Caged. O saldo foi resultado de 1,780 milhão de contratações e 1,466 milhão de desligamentos no mês, de acordo com o Caged.