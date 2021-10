Ex-Dimed, Grupo Panvel planeja dobrar faturamento até 2025

Expansão foi a palavra-chave do evento Panvel Day, promovido pela gigante farmacêutica gaúcha para aproximar e fortalecer a relação do grupo com o mercado e os investidores. No evento, a Dimed informou que o conglomerado passa a chamar-se grupo Panvel e que pretende dobrar o faturamento até 2025. Se em 2020 a receita bruta chegou a R$ 2,9 bilhões, a perspectiva é alcançar um faturamento anual de R$ 6 bilhões ao fim dos próximos quatro anos.

“Temos a convicção de que a Panvel é o ativo mais seguro para o investidor. O mercado farma é superatraente, de R$ 160 bilhões, com um potencial de consolidação absurdo nos próximos anos”, afirmou o presidente executivo do grupo, Julio Mottin Neto.

Ele apresentou os números da empresa na última década que, para ele, justifica a meta ambiciosa da empresa. A Panvel apresentou, entre 2011 e 2020, uma taxa de crescimento anual composta (CAGR - Compound Annual Growth Rate), de 12%. A estimativa para os próximos anos é de que a taxa chegue a 15% ao ano.

A meta da Panvel é, em 2025, ultrapassar a marca de 800 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Até o final deste ano, serão 525 lojas nesses estados, ante 473 unidades que existiam no final de 2020.

Segundo Antônio Napp, diretor executivo de finanças e de relações com investidores do grupo, a maior parte do investimento que possibilitará a expansão planejada tanto em unidade quanto em faturamento já está concretizada. “Os principais investimentos já estão feitos. Dão conta do recado. Até 2025, acontecerão apenas investimentos complementares”, afirmou Napp.

Durante a pandemia, a participação do e-commerce no faturamento da Panvel chegou a dobrar no seu ápice, passando de uma participação de 10% para 20%. Hoje, essa participação está estabilizada em 16%.

As vendas online estão impulsionando a rede, também, e principalmente, em território paulista. “Vamos continuar nossa expansão em São Paulo. As lojas em SP hoje já apresentam uma média de vendas muito acima da média da empresa. São lojas que já estão trazendo resultados. Entendemos que havia uma lacuna no mercado paulista com um bom serviço de e-commerce e estamos navegando nisso”, afirmou Mottin Neto.

Sobre a mudança de nome, o presidente executivo anunciou o que classificou como “o início de uma transformação fundamental na nossa história”, ao falar sobre a mudança de Dimed para Grupo Panvel. “Evoluímos e somamos a força com a nossa marca mais notória. Queremos que as pessoas nos identifiquem com facilidade, queremos mais simplicidade para o grupo”, afirmou Mottin Neto.