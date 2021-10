Prédio do antigo Colégio Unificado é arrematado por R$ R$ 3,5 milhões em leilão

A Justiça Federal de Porto Alegre realiza na manhã desta terça-feira (26) leilão eletrônico de 90 lotes e imóveis localizados na Capital e em várias cidades gaúchas. Um dos destaques, o prédio que abrigava a unidade da Av. Nilo Peçanha do Colégio Unificado, foi arrematado por R$ 3,5 milhões.

O imóvel com três pavimentos e 713,60m² de área construída estava avaliado em R$ 5 milhões e tinha lance mínimo de R$ 2,5 milhões, tendo recebido 26 lances.

O leilão, realizado em parceria com a leiloeira oficial Joyce Ribeiro, tem ainda imóveis residenciais e comerciais localizados em Porto Alegre, Viamão, Carazinho, Palmares do Sul, Gramado, Caxias do Sul, Gravataí, Tramandaí, Alvorada, Hulha Negra, Cidreira e Santana do Livramento, além de veículos e outros bens.