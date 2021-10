Vendas de apartamentos do Hotel Lar Residence avançam, e condomínio começa a tomar forma

apartamentos do antigo Hotel Lar Residence, encerrou as atividades no mês de abril Dez dos 36um dos mais tradicionais hotéis de longa estadia de Porto Alegre, já foram vendidos ou estão em fase avançada de negociação. O estabelecimento, localizado na rua Demétrio Ribeiro, área nobre do Centro Histórico,, em função da crise que se abateu sobre o setor em meio à pandemia, após 40 anos de operações.

Um dos primeiros a oferecer estrutura de apart-hotel na cidade, com serviço de hotelaria e recepção 24h, café da manhã, camareira, garagem com manobrista, academia e, mais recentemente, espaço de coworking, bicicletário com bicicletas disponíveis e área externa de convivência, o Lar Residence conseguiu manter minimamente suas atividades no último ano por conta dos moradores fixos que permaneceram no local, porém, não resistiu às limitações de ocupação impostas pelos protocolos de enfrentamento à Covid-19 e à baixa procura de novos clientes.

"Esses residentes fiéis nos sustentaram por um ano durante a pandemia, mas os gastos com manutenção do hotel e a limitação de ocupação no período nos fez decidir por encerrar as atividades. Tínhamos moradores com mais de 11 anos de casa, que se tornaram verdadeiros amigos nossos e saíram realmente chateados", conta Enio Golbspan, um dos sócios e filho do idealizador do hotel.

De acordo com ele, antes da crise sanitária, a média anual de ocupação do hotel ficava em torno de 95%, com a grande maioria da clientela formada por profissionais liberais, que chegavam a ficar em lista de espera para a hospedagem.

Golbspan reforça que o Lar Residence encerrou as atividades sem dívidas, e com todas as obrigações e indenizações dos 12 funcionários que mantinha em dia, e conta que mesmo com o atual movimento de retomada econômica e turística da Capital, não viu motivação suficiente para reaver as operações nos últimos meses. "A decisão já estava tomada, decidimos fechar e encerrar o ciclo do hotel na nossa família", comenta.

Acomodações mobiliadas variam entre 24 e 103 metros quadrados. Fotos: Lar Residence Hotel/Divulgação/JC

Segundo ele, a procura pelos apartamentos, todos mobiliados e com áreas que variam entre 24 e 103 metros quadrados, tem sido crescente, e novas vendas já estão em fase de concretização. Todas as ocupações possuem matrícula e escritura próprias, o que pesou na decisão de comercializá-las individualmente, e não negociar o prédio como um todo.

Para a venda do hotel, Golbspan conta ainda que algumas adaptações estruturais foram feitas nos últimos seis meses, transformando as áreas de uso comum para uma formatação mais adequada a um condomínio. A perspectiva do empresário é de que as negociações com futuros compradores avancem ainda mais até o final do ano.

"Como estamos em uma área cada vez mais valorizada, próxima dos novos trechos da Orla do Guaíba, do Cais Embarcadero, do Theatro São Pedro, acho que as vendas serão como de pão quente na padaria, com alta procura. Estamos com boa expectativa de vermos o condomínio Lar Residence a todo o vapor", finaliza.