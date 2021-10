Conselho Regional de Odontologia lança o Instituto Nacional do Câncer Bucal

O Conselho Regional de Odontologia (CRO) no Rio Grande do Sul lançou, nesta segunda-feira (25), Dia do Dentista, o Instituto Nacional do Câncer Bucal (INCB). De acordo com o presidente do CRO-RS, Nelson Eguía, o instituto nasce para ser uma referência em relação aos cuidados e tratamento do câncer bucal, que segundo ele, é um mal “silencioso” e muito agressivo, que se não for tratado com atenção pode levar à morte.

O instituto vai funcionar na rua Vasco da Gama, 723, em Porto Alegre, na antiga sede do Conselho. Eguía explica que o local vai abrigar atividades multidisciplinares, reunindo cirurgiões-dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, psicólogos e nutricionistas, todos atuando para acolher, orientar, prevenir e dar o tratamento, quando for o caso. O encaminhamento poderá ser feito por um cirurgião-dentista ou não, porém, a ideia é que todos os casos suspeitos sejam canalizados ao instituto.

Eguía informa que o projeto para o instituto já está pronta. “A parte documental, como estatuto para inscrição já foi encaminhado e nos próximos dias, já teremos um CNPJ e teremos uma diretoria e um conselho fiscal”, salienta. Segundo o presidente do CRO-RS, o próximo passo será buscar através de campanha recursos via iniciativa privada e também recursos públicos para o instituto.

O dirigente destaca que o Conselho Federal de Odontologia já acenou positivamente e com a destinação de uma verba inicial no valor de R$ 650 mil. Ele diz que a ideia do instituto é pioneira no Brasil e salienta que a iniciativa deve ser copiada por outras entidades e hospitais e em outros estados.

O conselho prevê que o instituto venha a ser inaugurado em maio de 2022, mês em que ocorrem as campanhas de prevenção contra o câncer bucal (Maio Vermelho). Eguía também gostaria que o ato ocorresse no dia 31 de maio, data da lei estadual que institui o Maio Vermelho.