Melitta encerra atividades da unidade industrial de café em Bom Jesus em dezembro

A fábrica de café Bom Jesus, que leva o nome da cidade onde está instalada, fechará as portas em dezembro. A decisão foi anunciada pelo Grupo Melitta, detentor da marca, ao anunciar a transferência da produção para sua unidade de Varginha (MG).

Em nota, a companhia informa que as marcas Melitta e Café Bom Jesus serão mantidas e que os produtos continuarão a ser despachados pelo centro de distribuição de Farroupilha, de onde já saíam anteriormente. De acordo com a empresa, este centro de distribuição é fundamental para o atendimento aos clientes da região, e continuará a abastecer os estados do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

Embora a Melitta declare o orgulho de pertencer à cidade de Bom Jesus e de fazer parte de sua história, a companhia argumenta que a medida foi necessária em função de fatores logísticos, de produtividade e de custos de fabricação. A decisão leva em conta que a unidade de Varginha (implantada em 2018) se mostra a melhor opção para absorver a operação devido à sua proximidade com o principal local de abastecimento do café em grão verde (Minas Gerais) e outros fatores externos, como a localização estratégica.

“A medida se faz necessária neste momento para apoiar o desenvolvimento da companhia no longo prazo, levando em contas”, justifica, ao informar que as demais operações da empresa no País - fábricas de Guaíba e Avaré, os escritórios do Morumbi e Santos e todos os centros de distribuição, incluindo Farroupilha e Contagem - permanecerão sem alteração e funcionando regularmente.

A unidade de Bom Jesus possui atualmente 79 colaboradores diretos e 31 indiretos. Segundo a empresa, os funcionários contarão com um pacote de benefícios para o período de transição com objetivo de auxiliar em relação às questões financeiras, de saúde e empregabilidade. No entanto, a Melitta não detalha de que forma essa ajuda será concedida.

A decisão de fechar as portas da unidade pegou de surpresa a comunidade e a prefeitura da cidade. A prefeita de Bom Jesus, Lucila Maggi, diz que haverá impacto econômico e de geração de emprego em função das demissões.

Em conversa com os diretores da Melitta, Lucila buscou reverter a decisão. “A resposta que tivemos é que essa medida estava sendo planejada há dois anos e era definitiva”, lamenta. Agora, a administração municipal começa a planejar a busca de novos empreendedores que possam se estabelecer no prédio, que deverá estar desocupado a partir de maio de 2022.