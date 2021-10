Justiça Federal de Porto Alegre leva a leilão 90 lotes e imóveis

A Justiça Federal de Porto Alegre, em parceria com a leiloeira oficial Joyce Ribeiro, realizam nesta terça-feira (26) mega leilão eletrônico a partir das 10 horas, de forma online. No evento, serão levados a leilão mais de 90 lotes entre imóveis localizados em Porto Alegre, Viamão, Carazinho, Palmares do Sul, Gramado, Caxias do Sul, Gravataí, Tramandaí, Alvorada, Hulha Negra, Cidreira e Santana do Livramento, além de veículos e outros bens.

Entre os destaques, está o prédio que abrigava a unidade da Av. Nilo Peçanha do Colégio Unificado. O imóvel com três pavimento e 713,60m² de área construída na altura do número 2.400 é avaliado em R$ 5 milhões, mas poderá ser arrematado por R$ 2,5 milhões.

O imóvel pertence a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci, e até 2019 funcionava como preparatório pré-vestibular do Unificado. O Grupo Educacional Unificado começou como um pré-vestibular, no segundo semestre de 1977. Em pouco tempo, tornou-se o maior pré-vestibular de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, chegando a ter entre 6.000 e 8.000 alunos por ano, nas décadas de 80 e 90. O Colégio Unificado foi criado no final dos anos 90, com a ideia de unir a descontração das aulas do pré-vestibular com um ambiente menos repressivo no colégio. Em cada sede criou-se um ambiente de convivência entre alunos de colégio e de pré-vestibular, com ganhos reais de sinergia, atualmente o grupo pertence ao Grupo Raiz Educação, do Rio de Janeiro.

Para participação e oferta de lances eletrônicos os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.leiloesjudiciaisrs.com.br em até 24 horas antes do leilão. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciaisrs.com.br ou então pelo 0800-707-9339.