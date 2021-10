Bancas localizadas em frente ao Mercado do Bom Fim são irregulares

As bancas que estão em frente ao Mercado do Bom Fim e no prolongamento do parque da Redenção em paralelo à avenida Osvaldo Aranha, no domingo, em Porto Alegre, estão atuando ali de modo irregular, conforme informa o coordenador de Fomento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Oscar Pellicioli, responsável, tanto pela liberação de comércio de artesanato, quanto pelos produtos de origem agrícola.

Neste domingo (24) de muito movimento no parque da Redenção e de uma temperatura no período da tarde na casa dos 30ºC, havia algumas barracas instaladas no local e alguns camelôs, comercializando desde redes, bolas, balões, até refrigerantes, água, entre outros itens e todos estava muito próximo do Mercado do Bom Fim.

Para o coordenador, a atividade no local é, sem dúvida, irregular. Ele destaca que a prefeitura de Porto Alegre está estudando um meio legal para fomentar o comércio, tirando estas pessoas da informalidade, porém, tais ações englobam também a retirada de ambulantes de outros locais da cidade, dando a eles a qualificação e a reintegração para comercializem mercadorias lícitas.

Outro ponto destacado por Pellicioli é em relação à correta ocupação do local e, para que isto venha a ocorrer, é necessário que haja uma modificação na lei em vigor. “O projeto deve ser mandado para a Câmara de Vereadores para votação”, salienta. Segundo ele, existe no momento um trabalho, um mapeamento para dar condições para muitas pessoas que foram para informalidade por causa da pandemia. Pellicioli diz que esta ação também está ligada ao plano de revitalização da área central de Porto Alegre.

Como depende da tramitação de um projeto no Legislativo municipal, Pellicioli não tem ideia de quando virá uma solução para o caso. Segundo ele, outras ações deverão ser anunciadas nos próximos dias pela prefeitura para ajudar as pessoas que estão em uma situação mais precária, mas não adiantou a informação.