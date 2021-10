BusUp fecha parceria para atuar no RS

A BusUp, empresa especializada na gestão de frotas para transporte corporativo, escolar e de eventos, fechou uma parceria com um prestador de serviços no Rio Grande do Sul para também começar a operar no estado. Com a abertura de um escritório em Porto Alegre, apenas o seu segundo no Brasil, onde atua desde 2018, a empresa planeja iniciar os seus serviços em solo gaúcho já no primeiro trimestre de 2022.

“A nossa empresa tem três pilares principais de serviço: o transporte corporativo e empresarial, que realiza o fretamento compartilhado de colaboradores das empresas; o transporte para eventos e festivais, onde a gente assume toda a cadeia de transporte e mobilidade do evento; e o transporte escolar, atendendo também escolas e universidades”, explica Danilo Tamelini, cofundador e presidente da BusUp para a América Latina.

No Rio Grande do Sul, a BusUp começará a sua operação apostando inicialmente na gestão de rotas de transporte corporativo, o carro-chefe da empresa. Depois, em um segundo momento, pretende ampliar a sua atuação, englobando também o transporte de eventos e festivais, além do transporte escolar, na medida em que essas atividades venham sendo retomadas.

“O Rio Grande do Sul sempre foi um local de nosso interesse, o estado possui várias indústrias e empresas, e acreditamos que conseguimos fazer um bom trabalho com parcerias na região. Já estamos com algumas operações engatilhadas, e agora estamos consolidando esses acordos. Temos uma perspectiva de faturar até R$12 milhões com a nossa operação no Rio Grande do Sul até o final de 2022”, complementa Danilo Tamelini.

A BusUp foi fundada na Espanha, em 2016, e hoje está presente em seis países, incluindo o Brasil. Em março deste ano, a empresa recebeu um aporte de cinco milhões de euros para expandir as suas operações. Ao todo, a BusUp, que não tem frota própria, conta hoje com mais de 150 operadoras de fretamento parceiras no mundo todo, e aqui no país já trabalhou com clientes como Grupo BIG, DHL, Dupont, Luft, Rock in Rio e Lollapalooza. Segundo a companhia, as empresas que terceirizam suas operações de fretamento com o seu serviço têm uma redução de custos de até 40% no transporte de seus colaboradores.