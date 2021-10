Empresário centenário morre em Caxias do Sul

O empresário Carlos Finimundi será sepultado na tarde desta sexta (22), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. Ele faleceu na quinta (21), em casa, após permanecer vários dias hospitalizado para tratamento de complicação respiratória.

Finimundi nasceu em 7 de setembro de 1921. Residia em Caxias há mais de 80 anos e era viúvo de Ellide Marolli Finimundi. Foi um dos fundadores da Dambroz Implementos Rodoviários, que surgiu em 1º de março de 1945, e da qual também foi presidente do Conselho de Administração.

Em 2006, recebeu do Parlamento Municipal o título de Cidadão Caxiense. Antes, em 1989, obteve o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera, outorgado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, além de outras condecorações decorrentes do empreendedorismo e de seu apoio a áreas, como da segurança pública.

Segunda uma das netas, Carla Viviane Mânica Bordin, Finimundi permaneceu lúcido até os últimos momentos da vida. Até o início da pandemia, costumava deslocar-se diariamente até a empresa para acompanhar a rotina de trabalho. Com a pandemia, reduziu as idas a apenas uma vez por semana. Além de Carla, o empresário deixa outros 15 netos e 13 bisnetos. Com Ellide, falecida em 2017, teve seis filhos – um deles morreu recentemente.