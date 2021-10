Hospital Moinhos de Vento lança programa de trainee com vagas em diversos setores

Primeiro programa de trainee da instituição, o Hospital Moinhos de Vento lançou o Talentos em Evolução com oportunidades em diversas áreas de atuação. O objetivo da iniciativa é atrair, desenvolver e contratar os profissionais que se destacarem.

O Talentos em Evolução tem duração de 18 meses e oferece vagas para setores de Desenvolvimento Humano, Tecnologia da Informação, Comercial, Financeira, Gestão Estratégica e Suprimentos. As inscrições vão até o dia 22 de outubro pelo site da instituição.

De acordo com a Gerente de Desenvolvimento Humano do Hospital Moinhos de Vento, Katherine Saibel, a ideia é possibilitar a esses talentos uma jornada de desenvolvimento, com inúmeras oportunidades, pois irão vivenciar a rotina e os desafios de uma organização hospitalar. "No Moinhos, o profissional atuará em setores estratégicos, interagindo com diferentes serviços, com profissionais qualificados e equipes multidisciplinares".

Katherine reforça que o setor saúde é um dos segmentos que mais vem se transformando e crescendo nos últimos anos. “Queremos buscar profissionais que acreditam que desafios são oportunidades, que desejam ser protagonistas, que têm capacidade de análise crítica e transformação, que são proativos e têm um bom relacionamento interpessoal”, conclui.

Para concorrer a uma vaga, é necessário estar cursando o último ano de graduação ou ter até um ano de formação. Para a área de TI, pode estar cursando os dois últimos anos da graduação.