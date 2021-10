Livro destaca a biografia do empresário Clovis Tramontina

Em 1980, a Tramontina era uma empresa modesta, que disputava fatias limitadas do mercado com competidores bem mais poderosos, dispunha de escritórios de vendas em apenas três unidades da federação e ostentava uma marca pouco conhecida, vista com alguma reticência pelo consumidor brasileiro. Hoje, a indústria nascida em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, transformou-se em uma potência, com 10 unidades fabris, mais de 10 mil funcionários, dezenas de lojas, escritórios e centros distribuição, presença em 120 países e um portfólio de 22 mil itens diferentes.

A história dessa revolução é contada no livro Clovis Tramontina: Paixão, Força e Coragem, da Editora AGE, que foi lançado nesta quarta-feira (20) na Casa NTX, em Porto Alegre. Na obra, o empresário Clovis Tramontina, presidente da empresa, relembra sua trajetória de vida, de como operou a transformação da companhia, liderando a Tramontina por mais de 30 anos, tudo isso enquanto lutava contra uma grave doença degenerativa

A obra e resultado de dezenas de entrevistas com amigos, familiares, colaboradores e empresários, além de depoimentos do próprio biografado, reconstituindo em detalhes a vida de Clovis. Além de sua vida empresarial, o livro recorda sua paixão pelo futsal. Clovis Tramontina é um dos responsáveis por elevar esse esporte a um novo patamar no cenário nacional. Praticante da modalidade na infância e na adolescência, ele fundou e dirigiu a ACBF, de Carlos Barbosa, clube multicampeão no Brasil e no mundo.