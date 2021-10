Ouro fecha em alta, com dólar fraco e de olho em escalada da inflação

O contrato futuro de ouro mais negociado em Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (20), retomando a tendência de valorização interrompida na terça-feira (19). Investidores embutem a persistente escalada da inflação nas principais economias do globo no preço do metal precioso, que tende a servir de hedge contra ciclo de avanço dos preços.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro encerrou a sessão com ganho de 0,81%, a US$ 1.784,90 a onça-troy.

"O ouro está encontrando suporte com a desvalorização adicional do dólar americano. Um papel parece estar sendo desempenhado pela inflação persistentemente alta", resume o Commerzbank, em relatório enviado a clientes.

Nesse ambiente, o mercado acompanha declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para sinais sobre possível reação ao quadro inflacionário.

Nesta quarta, o diretor Randal Quarles disse que espera uma desaceleração dos preços nos ano que vem, mas admitiu que o movimento pode não ocorrer da maneira rápida como se esperava anteriormente.