Termo de cessão para uso do antigo prédio da Smic será assinado no próximo dia 10

avanço nas negociações Após oentre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Prefeitura de Porto Alegre para ceder a utilização do prédio que abrigava a Smic, o acordo entre as partes já tem data, horário e local para ser formalizado. A assinatura do termo de cessão de uso, válido por 30 anos, será no dia 10 de novembro, às 9h, no salão nobre do Paço Municipal. O prédio, localizado na Avenida Oswaldo Aranha, próximo do acesso ao túnel da Conceição, está desocupado desde 2017.

Formalizado o acordo, a Ufrgs irá inicialmente cercar o terreno. Depois, através de processo licitatório, serão iniciadas as obras de revitalização tanto da área externa quanto do interior do prédio. A universidade pretende instalar no local um centro de inovação, que abrigará empresas residentes hoje no Zenit – Parque Científico e Tecnológico da Ufrgs, além da sede da pró-reitoria de inovação da universidade federal, um gabinete de inovação da prefeitura e uma sala exclusiva para o Projeto Pacto Alegre. A expectativa é que as obras do centro de inovação sejam finalizadas até o final de 2022.