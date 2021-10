Rio Grande Fertilizantes finaliza ampliação em novembro

Com 95% das obras já concluídas, a expansão da unidade da Rio Grande Fertilizantes no município de Rio Grande deverá ser totalmente terminada em meados de novembro. De acordo com o diretor executivo da empresa, Marcelo Rech, o valor desembolsado nesta fase do projeto ficará entre R$ 50 milhões a R$ 60 milhões.

“Por enquanto é isso, depois nós vamos ter outras etapas do investimento a partir do primeiro trimestre de 2022”, adianta o executivo. Ele comenta que esse próximo passo, que Rech chama de “ampliação da ampliação”, está em concepção ainda, portanto não é possível detalhar os desdobramentos. No entanto, sobre a expansão que será finalizada já em novembro, o dirigente informa que a ação envolve a instalação de uma nova planta industrial com capacidade de produção de mais 3 mil toneladas diárias de fertilizantes.

Além disso, abrange a construção de um armazém com potencial para atuar com aproximadamente 200 mil toneladas de matérias-primas. Hoje, a unidade rio-grandina da misturadora tem capacidade para trabalhar com cerca de 10 mil toneladas de fertilizantes por dia e armazenagem de 260 mil toneladas.

No momento, o diretor da Rio Grande Fertilizantes estima que estejam trabalhando nas obras em torno de 120 pessoas. Sobre o mercado de fertilizantes deste ano, Rech diz que o segmento está aquecido e revela que a empresa atingiu nesta segunda-feira (18) a marca de 1 milhão de toneladas produzidas, patamar que em 2020 só foi alcançado no dia 19 de novembro.

Já para 2022, o executivo adianta que há algumas incertezas em função de fatores como notícias de desabastecimento de matérias-primas, principalmente, em função das dificuldades energéticas que a China enfrenta e problemas de fornecimento de potássio da Bielorrússia. A companhia gaúcha é especializada na prestação de serviços de industrialização de fertilizantes, ou seja, é contratada por terceiros que encomendam a fabricação de seus produtos. Entre os grupos parceiros da Rio Grande Fertilizantes estão empresas como Mosaic, Coxilha, Ourofértil, Josapar, Unifértil, Cibrafértil, OCP e Cofco.