Avança acordo entre Ufrgs e prefeitura para cedência do antigo prédio da Smic

As negociações entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e prefeitura de Porto Alegre para tornar o prédio que abrigava a antiga Smic em um centro de inovação avançaram consideravelmente nos últimos dias. A universidade encaminhou à prefeitura uma minuta de cedência com previsão de 30 anos ao Município, e a partes devem assinar a cessão até a primeira quinzena de novembro.

A minuta será analisada pela Secretaria de Administração e Patrimônio e pela Procuradoria-Geral do Município (PGM). O secretário de Patrimônio, André Barbosa, fez contato com a PGM para que o processo ocorra da forma mais célere possível.

“Estamos tramitando rapidamente na nossa Procuradoria. Tive contato hoje (segunda-feira, 18) de manhã, para que num curto espaço de tempo a gente consiga deixar pronto esse documento. Creio que devemos formalizar na primeira quinzena de novembro”, afirmou Barbosa.

Após a conclusão da análise pelos agentes do Município, a minuta retornará à Ufrgs para ser analisada pela Procuradoria-Geral da universidade, ligada à Advocacia-Geral da União. Após o aval, o acordo tem caminho livre para ser assinado e o prédio passar a administração da Ufrgs.

Esta seria a última etapa do ponto de vista da universidade, após a conclusão da análise da pró-reitoria de planejamento e do Tribunal de Contas da União (TCU). “Após a assinatura, daremos início à licitação para a revitalização não só do prédio, mas também do entorno, da entrada do túnel. Queremos que quem passe ali possa olhar e dizer ‘pô, que bonito’”, disse o pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, professor Geraldo Pereira Jotz.

O centro de inovação deve abrigar a própria pró-reitoria de inovação da Ufrgs, além de hospedar empresas residentes do Zenit - Parque Científico e Tecnológico da Ufrgs, um gabinete de inovação da prefeitura e, no último andar, será reservado uma sala exclusiva para o projeto Pacto Alegre.

As obras de cercamento e posterior revitalização externa, interna e de em torno devem iniciar assim que a minuta for assinada e a forma de processo licitatório, decidido. Apesar de abandonado, o prédio não apresenta falhas estruturais graves. Portanto, existe a expetativa de que já até o final 2022, o centro de inovação esteja concluído.