GNV é 39% mais econômico em relação à gasolina

Gás Natural Veicular é opção mais econômica para motoristas no Rio Grande do Sul quando associado o preço à autonomia do veículo. Com R$ 50,00, por exemplo, é possível rodar, em média, 136 km utilizando GNV, o que com a gasolina seria possível percorrer cerca de 84 km, isto é, uma economia 39%, conforme a Sulgás. O cálculo tem por base o levantamento de preços dos combustíveis no Estado feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), no último dia 11.

Com a instalação dos equipamentos de GNV custando em torno de R$ 4,5 mil, um veículo adaptado rodando 100 km por dia permitiria ao motorista uma economia mensal de R$ 695,00 na comparação com a gasolina.

Segundo o diretor-presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón, taxistas, motoristas de aplicativos, frotistas, pessoas que rodam muito a trabalho percebem um retorno maior do valor investido na adaptação. Motorista de aplicativo há seis anos, Leandro Laurino roda 200 quilômetros diariamente com GNV desde 2017. Ele calcula que mesmo que o preço da gasolina e do GNV seja 1 para 1, ainda teria 30% a mais de autonomia no gás natural.