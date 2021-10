Adelino Colombo: dirigentes destacam legado de fundador de rede de varejo

"Foi um comerciante inovador, que começou pequeno em Farroupilha, entregando mercadoria em cidades pequenas", citou o presidente do Sindilojas da Capital, Paulo Kruse. "Ele continuou se desenvolvendo e montou uma das maiores redes de varejo do Estado", reconheceu Kruse. "Mesmo com todo o progresso do varejo, conseguiu se manter à frente de seu tempo", elogiou o dirigente na Capital.

Kruse cita que, apesar de ter deixado a direção do grupo, Colombo "estava por trás". "Mesmo com as dificuldades na pandemia, o grupo se manteve e crescendo. "Ele (Adelino) prestou muitos serviços para o Rio Grande", completou Kruse.

O presidente da Federasul, Anderson Cardoso, disse que o fundador da rede de Farroupilha "foi um grande empreendedor", lembrando que Colombo começa a empresa na década de 1950.

"Hoje é um dia triste para o Rio Grande do Sul e para o empreendedorismo gaúcho", definiu o dirigente estadual.

Cardoso também comenta sobre a presença do empresário, que morreu aos 90 anos, nas principais definições do grupo. "Ele tinha muito a contribuir para a sociedade. Tenho certeza que os familiares vão seguir esta trilha de vitórias que foi aberta pelo Colombo."