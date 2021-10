"Cresci admirando seu Adelino, ele sempre me inspirou", diz presidente da CDL Porto Alegre

"Cresci admirando o Sr Adelino, ele sempre me inspirou." De forma simples, o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, deu a dimensão da perda do fundador da Lojas Colombo e grupo empresarial com atuação em produtos de crédito, consórcios e ramo pet e um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, Adelino Colombo.

Ao saber do falecimento de Colombo, Piva, que é um dos donos da Elevato, do varejo de materiais de construção, conta que relembrou para os filhos que soube da popularidade de Colombo quando era criança em Cacique Doble, onde nasceu.

"Em São José do Ouro, que era uma cidade vizinha, tinha um primo do meu pai que era uma espécie de franqueado da Colombo, não se chamava franquia, mas representante, isso era antes de 1970", comenta Piva. "O 'fraqueado tinha uma camionete que carregava com produtos e ia para a colônia (meio rural) vender. Eram móveis, como as cozinhas americanas."

"Seu Adelino estava muito à frente do seu tempo, implantou muitas novidades que foram copiadas por outros", demarca o dirigente do varejo da Capital. "Uma palavra que define Colombo: visionário."

Piva também reconhece a condução da sucessão do grupo familiar. "Isso foi feito sem perder a alma, a essência da empresa, mantida no âmbito familiar e que pode fazer sucesso ao longo do tempo", resume sobre outro legado do empresário gaúcho. "É uma grande perda", completa o presidente da CDL Porto Alegre.