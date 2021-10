Morre empresário Adelino Colombo, aos 90 anos

Faleceu na manhã desta sexta-feira (15) o empresário Adelino Colombo, aos 90 anos, fundador e presidente do conselho administrativo do Grupo Colombo. O óbito ocorreu por volta das 11h40min. Ele estava internado no Hospital São Francisco, no complexo da Santa Casa, em Porto Alegre. A causa da morte foi confirmada como falência múltipla de órgãos.

O corpo será velado na Capela A do Memorial São José de Farroupilha, e o sepultamento está marcado para as 11h deste sábado (16) no Cemitério Público Municipal da cidade. O serviço deverá ser restrito aos familiares e amigos próximos em razão da pandemia.

Adelino deixa a esposa, Ruth Colombo, quatro filhos, 10 netos e dois bisnetos. Nascido em Nova Milano, em 1930, guiado pela intuição e pelo talento para os negócios, fundou a Lojas Colombo há 61 anos, na cidade de Farroupilha (RS). Hoje, a maior rede de eletromóveis do sul do País e a 10ª brasileira, com 305 lojas e mais de 4 mil funcionários.

Seu Adelino, como era carinhosamente chamado no ambiente interno da empresa, trabalhou até seus últimos dias, comparecendo a compromissos, como presidente do conselho. No cargo de vice-presidente está o seu neto, Eduardo Colombo, que foi preparado pelo avô desde criança para liderar a rede.

A Lojas Colombo funde-se com a biografia de Adelino Colombo, que, na vida privada, gostava de pescar, caçar, viajar e dos almoços de domingo, quando reunia a família. No início de sua jornada, Adelino ia de porta em porta para vender televisores - uma novidade para as famílias, que ficavam com o aparelho por uns dias para testá-los.

Adelino Colombo sempre atribuiu ao relacionamento próximo com colaboradores o principal marco de sua trajetória de sucesso e empreendedorismo. Quando questionado sobre seu legado, certa vez, declarou, segundo a equipe de comunicação do grupo: “Cresceu na vida através do próprio esforço, cumpriu todos os seus compromissos e respeitou as pessoas”.

Construiu o Grupo Colombo, composto pelas lojas de eletromóveis e pelas empresas Crediare; ColomboCred, especializada em empréstimos; Colombo Motors; Colombo Consórcios; Colombo Casa Pet; Feirão de Móveis; e a Colombo Tech, desenvolvedora de soluções de software para varejo em nível nacional. Também participou ativamente de entidades associativas e do Rotary Internacional.

A rede informou que, "em sinal de luto", todas as suas lojas ficarão fechadas na tarde desta sexta, além do centro administrativo, em Farroupilha.