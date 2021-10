Programa pioneiro de economia criativa busca fomentar o setor em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta quinta-feira o primeiro programa transversal do município voltado para a economia criativa. O segmento representa atualmente 13,9% do total de empreendimentos existentes na cidade e 11,9% dos empregos formais da Capital, segundo dados do Departamento de Economia e Estatística do Estado e do Cadastro Central de Empresas (Cempre). O POA Criativa foi desenvolvido tendo em vista cinco eixos: governo, universidades, empresas, sociedade e meio ambiente.

Durante o lançamento do programa, que aconteceu no Nau Live Spaces, o prefeito Sebastião Melo destacou o potencial da Capital. “A inovação e a economia criativa são os pilares de uma sociedade que deseja evoluir e ter desenvolvimento social e econômico. Nosso governo precisa ser facilitador, e essa iniciativa é o símbolo da soma de esforços para juntos criarmos novas oportunidades de transformação para Porto Alegre.”

Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), conta ainda com a participação das secretarias de Cultura e Inovação. “O compromisso da prefeitura é com o desenvolvimento econômico de Porto Alegre. Por isso, unimos forças para levar a cultura da economia criativa a todas as regiões da cidade, além de estimular a geração de conhecimento e o mercado de produtos e serviços”, ressaltou o titular da SMDET Rodrigo Lorenzoni.

Durante o lançamento do programa foi assinado o decreto que reestrutura o Comitê Municipal de Economia Criativa, coordenado pela SMDET. O grupo será formado por membros dos eixos que compõem os diferentes segmentos, agentes de governo, de fomento e da academia que interagem, direta ou indiretamente, com estas representações. O comitê será responsável por estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de atividades, além de promover em conjunto políticas públicas para o fomento do setor.

Um braço importante do programa também foi anunciado pelo secretário Rodrigo Lorenzoni. O programa levará para as comunidades de Porto Alegre qualificação e orientação para quem deseja empreender no segmento. O projeto, que começará no dia 29, terá uma kombi para conduzir, em uma Caravana Criativa, os profissionais das secretarias envolvidas. Em cada local que a Kombi passar será entregue uma cartilha com todas as informações sobre o programa e empreendedorismo.