Confira as atividades que exigirão comprovante vacinal no RS a partir do dia 18

obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para público em geral e trabalhadores de cinco categorias de atividades de alto risco de contágio pelo coronavírus, como competições esportivas e festas, passará a valer na segunda-feira (18), segundo decreto estadual publicado em 1º de outubro.

A comprovação de imunização, de acordo com o calendário vacinal vigente no Estado, seguirá um cronograma por idade, de acordo com o avanço da vacinação.

São comprovantes o certificado digital emitido pelo aplicativo Conecte SUS ou a caderneta e cartão de vacinação em papel, emitidos pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) ou outro órgão governamental.

O coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Protocolos do Gabinete de Crise do governo do Estado, Bruno Naundorf, reforça a importância da medida. “Deve sempre haver a orientação por parte dos estabelecimentos sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 para público e trabalhadores em todas as atividades. Em algumas áreas e atividades, porém, por serem de maior risco sanitário e terem a característica de maior número de pessoas interagindo ao mesmo tempo, esta sugestão passa a ser obrigação para diminuir os riscos e fazer com que tenhamos a manutenção dos indicadores atuais ou até melhores”, explica.

Confira as atividades que deverão exigir comprovante de vacinação:

• Competições esportivas (todas);

• Eventos infantis, sociais e de entretenimento em buffets, casas de festas, casas de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares;

• Feiras e exposições corporativas, convenções, congressos e similares;

• Cinema, teatros, auditórios, circos, casas de espetáculo, casas de shows e similares;

• Parques temáticos, de aventura, de diversão, aquáticos, naturais, jardins botânicos, zoológicos e outros atrativos turísticos similares.