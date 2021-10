ProChile promove encontro de negócios para empresas

A instituição ProChile, organização do Ministério das Relações Exteriores do país, promove amanhã um evento virtual com o objetivo de fomentar as relações comerciais com brasileiros. "O Brasil é um parceiro muito importante para o Chile, um mercado prioritário tanto no volume exportado como nos acordos de livre comércio", ressalta Maria Julia Riquelme, diretora comercial da ProChile Brasil.

O evento está com inscrições abertas e acontecerá entre os dias 19 e 22 de outubro. Serão realizados seminários com representantes do governo chileno, rodada de negócios e palestras sobre investimento em segmentos como turismo, inovação e tecnologia. "Como o evento é online, queremos conectar os produtores com potencial exportador, de qualquer região dos dois países. Já temos 225 empresas brasileiras inscritas e 235 chilenas", relata Maria Julia.

As relações comerciais entre os dois países têm ganhado força na retomada da economia em 2021. Neste ano, de janeiro a agosto, o Brasil se tornou o terceiro país que mais importou produtos chilenos, somando um investimento em torno de US$ 1,4 milhão, com um aumento de 38,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os números significativos são resultado do alto interesse pelos vinhos produzidos no país. Nos primeiros sete meses deste ano, por exemplo, o Brasil importou o equivalente a US$ 122 milhões (alta de 16,9%, em relação ao mesmo período de 2020). Destaque para a mescla de vinho tinto engarrafado que somaram US$ 57 milhões em importações brasileiras, totalizando um crescimento de 21,6%, segundo os dados da ProChile.

O alto volume de tráfego de produtos são incentivados pelo Mercosul e seu sistema de liberdade tributária para os produtos que entram nas fronteiras sem taxas de importação. Todavia, a fim de aumentar as relações bilaterais entre o Brasil e o Chile, o Senado brasileiro aprovou, no final de setembro, o Projeto de Decreto Legislativo 288/2021 que altera o texto do Acordo de Livre Comércio (ALC) assinado em 2018, em Santiago.

"A ALC foi modernizada, além de atuar em temas como as telecomunicações entre outros que não eram citados, vamos poder acordar diretamente sem passar pelo Mercosul", explica Maria Julia. A diretora comercial exalta as novas conquistas entre a relação dos dois países e indica que há um grande mercado a ser explorado, e que neste sentido, o país espera fomentar as oportunidades e o alcance para o aumento das negociações através do evento. Cada empresa terá 25 minutos para fazer suas próprias reuniões de negócios.