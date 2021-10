ONS confirma previsão de operação da térmica Uruguaiana

O problema da escassez hidrelétrica faz com que o Brasil ative, neste momento, maciçamente suas termelétricas e uma planta que deve se juntar a essa geração de energia é a Central Térmica Uruguaiana. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema (ONS) Elétrico, a operação da usina está prevista de outubro até dezembro, mas para isso se materializar é preciso garantir o fornecimento de combustível.

O diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, detalha que o empreendimento depende do gás importado da Argentina. “O ONS, com o ministério de Minas e Energia, está conversando com a secretaria de energia argentina para compatibilizar essa perspectiva”, revela o dirigente. Ele argumenta que a proprietária da usina (a Âmbar Energia) tem todo o interesse em colocá-la em funcionamento, mas existem algumas variáveis que precisam ser equacionadas para isso, entre as quais a disponibilidade do gás natural. O integrante do Operador Nacional do Sistema Elétrico ressalta que esse combustível, com o efeito da crise energética global, tem verificado um intenso aumento de preços.

Conforme Ciocchi, seria importante contar com a usina gaúcha, contudo, caso não seja possível, há outros recursos a serem empregados. “Seria muito bom que tivesse (a disponibilidade da térmica) e principalmente nesta janela até o final do ano, pois dali para frente a gente tem uma intensidade maior do período chuvoso e vai ser muito difícil alocar essa usina, tanto é que o contrato negociado é justamente por esse período de outubro, novembro e dezembro”, comenta o dirigente.

Ciocchi reforça que a térmica já realizou testes operacionais, com resultados positivos, e a expectativa é que o complexo entre em operação ainda em outubro, entretanto existe a incógnita do suprimento de gás. A usina possui uma capacidade instalada de 640 MW (o que equivale a cerca de 15% da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul). A estrutura não produz energia de forma contínua desde 2009, justamente devido às dificuldades de oferta de combustível oriundo da Argentina. A geração da térmica foi retomada, em caráter emergencial, entre 2013 e 2015, por períodos temporários.

A termelétrica foi adquirida em junho deste ano pela Âmbar Energia. A empresa, do Grupo J&F, comprou o ativo da argentina Saesa, que por sua vez havia assumido o empreendimento que anteriormente pertencia ao Grupo AES. A reportagem do Jornal do Comércio tentou contato com a Âmbar Energia para obter mais detalhes sobre a perspectiva de atividade da térmica, mas até o fechamento dessa matéria não houve retorno. A usina foi citada pelo diretor-geral do ONS durante o painel de abertura do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico (Enase), realizado nesta quarta-feira (13).