Cotrijal assume unidades da Cerealista Pantano Grande

Com foco na expansão de suas atividades, a Cotrijal (cooperativa que tem sede em Não-Me-Toque) assumiu neste mês de outubro as duas unidades de recebimento e armazenamento de grãos que pertenciam à Cerealista Pantano Grande, uma localizada no município de Pantano Grande e outra em Encruzilhada do Sul, ambas no Vale do Rio Pardo. O negócio movimentou uma cifra acima de R$ 25 milhões.

“Com isso, queremos levar para a região toda, tecnologia, área técnica, desenvolvimento de produtos, queremos entrar fortemente com todos os serviços que a Cotrijal possui”, ressalta o presidente da cooperativa, Nei César Manica. O dirigente detalha que a principal cultura que será operada nos novos complexos é a soja, mas também serão trabalhados cereais como trigo e milho.

Ele acrescenta que já há muitos produtores associados à cooperativa que estão ampliando operações e plantando naquele entorno. Além disso, naquela área é possível perceber, nos últimos anos, a substituição da cultura de arroz que está cedendo espaço para a de soja. Esses fatores, mais o potencial de crescimento agrícola, motivaram o investimento feito pela Cotrijal.

A capacidade de armazenagem das duas estruturas somadas é de aproximadamente 10 mil toneladas. Com a mais recente aquisição, a Cotrijal expande sua atuação para 34 municípios, com 57 unidades de recebimento de grãos e 920 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Ainda dentro dos planos de diversificação das ações da cooperativa, Manica recorda que, recentemente, a associação firmou uma parceria de intercooperação com a Coagrisol, de Soledade.

A ideia com essa iniciativa é possibilitar melhores negociações na compra de insumos agrícolas e pecuários, otimizar a logística por meio do compartilhamento mútuo da capacidade operacional, assim como agregar valor as suas produções agropecuárias, com aperfeiçoamento dos processos administrativos e operacionais. Também está previsto a troca de informações, estudos, sistemas e demais ferramentas, a fim de formalizar empreendimentos em conjunto.

Quanto às perspectivas de safras no Rio Grande do Sul, Manica diz que o trigo (uma cultura de inverno) está apresentando uma boa evolução até o momento, que não deve ser revertida a menos que ocorra algum fenômeno, como excesso de chuvas. Soma-se a isso as previsões de clima para as próximas safras, que são positivas, com expectativa de bons plantios para a soja e o milho.