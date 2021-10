Indústrias de autopeças e agro têm quase 70 vagas abertas no RS

Patrícia Comunello

Duas indústrias que atuam em segmentos com forte peso na economia gaúcha estão com vagas abertas. São empresas situadas em Panambi, na região do Planalto, e polo metalmecânico. A Bruning, que fornece autopeças para fabricantes nas área de transporte e veículos, e a Kepler Weber, de soluções e fabricação de equipamentos de armazenagem, estão contratando.