Buffett lidera ranking da Forbes de bilionários que mais doaram em 2021

A revista Forbes divulgou nesta segunda-feira (11) um ranking dos bilionários que mais doaram em 2021, com Warren Buffett e outras sete pessoas no topo da lista.

Aos 91 anos, Buffett, conhecido como o "oráculo de Omaha", em referência à cidade natal, é considerado um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Segundo a Forbes, apenas em junho, ele doou US$ 4,1 bilhões (o equivalente a R$ 22,62 bilhões, na cotação atual) em ações de sua empresa, a Berkshire Hathaway, à filantropia, o que levou o total de suas contribuições para US$ 44 bilhões (R$ 242,72 bilhões).

Em comunicado à revista, ele afirmou que neste ano terminou de doar metade de sua participação original na Berkshire.

John Arnold, de 47 anos, também recebeu nota cinco. Ele é ex-gerente de fundos de hedge e sua fundação distribuiu US$ 1,2 bilhão (R$ 6,62 biIhões).

MacKenzie Scott, ex-esposa de Jeff Bezos, fundador da Amazon, ficou com quatro pontos no ranking. Desde julho de 2020, ela enviou cerca de US$ 8,6 bilhões (R$ 47,4 bilhões) para cerca de 800 organizações. Por outro lado, os preços das ações da Amazon subiram para torná-la ainda mais rica do que em 2020 --sua fortuna subiu de US$ 57 bilhões (R$ 314,4 bilhões) para US$ 58,5 bilhões (R$ 322,7 bilhões).

Ela já abriu mão de 13% de sua fortuna, indicando, segundo a revista, que doou entre 10% e 19,9% de sua riqueza.

Bill Gates, fundador da Microsoft, e Melinda French Gates também receberam nota quatro. Eles anunciaram sua separação em maio deste ano, após 27 anos de união.

A Forbes estima que o agora ex-casal distribuiu mais de US$ 30 bilhões (R$ 165 bilhões) por meio da Fundação Bill & Melinda Gates e das organizações que a antecederam. Juntas, as entidades destinaram mais de US$ 60 bilhões (R$ 330,8 bilhões) em doações e subsídios.

Melinda é recém-chegada à Forbes 400 após receber bilhões em transferências de ações de seu ex-marido. As doações deles, no entanto, continuam interligadas.

Jeff Bezos, por sua vez, a pessoa mais rica da Forbes 400 pelo quarto ano consecutivo, recebeu apenas um ponto. Conforme a Forbes, o fundador da Amazon está seguindo seu compromisso feito no ano passado de doar US$ 10 bilhões (R$ 104,8 bilhões) até 2030 para combater a mudança climática, mas, até o momento, doou apenas cerca de US$ 865 milhões (R$ 4,7 bilhões).

Ao elaborar a lista, a Forbes analisou as 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Para saber o quão filantrópica é cada uma, a revista atribuiu uma nota de um a cinco, sendo que cinco representa os que mais doaram.

Para calcular a nota, a Forbes adicionou o valor total das doações que cada pessoa fez ao longo de sua vida ao seu patrimônio líquido de 2021 estimado. A soma das doações foi dividida por esse número e o resultado corresponde ao percentual que cada pessoa doou de seu patrimônio líquido total.

Conforme a revista, apenas 8 bilionários chegaram a nota máxima, o que significa que doaram 20% ou mais de sua fortuna. A cifra representa uma queda em relação ao ano passado, quando o número foi de dez pessoas.

A maior parte dos analisados recebeu nota um, o que significa que doou menos de 1% de seu patrimônio, ou foi classificada como N/A. O número de pessoas com essa nota subiu de 127 para 156 entre 2020 e 2021.

VEJA O RANKING COMPLETO

Nota 1 (Doaram menos de 1% de suas fortunas)

Jeff Bezos, Elon Musk (presidente da Tesla) e outras 154 pessoas

Nota 2 (Doaram de 1% a 4,99% de suas fortunas)

Mark Zuckerberg (cofundador do Facebook) Phil Knight (cofundador da Nike) e outras 114 pessoas

Nota 3 (Doaram de 5% a 9,99% de suas fortunas)

Pierre Omidyar (fundador do eBay) Jim Simons (gestor de fundos) e mais 42 pessoas

Nota 4 (Doaram de 10% a 19,99% de suas fortunas)

MacKenzie Scott, Michael Bloomberg (ex-prefeito de Nova York) Bill Gates e Melinda French Gates e outras sete pessoas

Nota 5 (Doaram 20% ou mais de suas fortunas)

Warren Buffett, George Soros, Gordon Moore, Julian Robertson Jr., Amos Hostetter Jr., Lynn Schusterman, John Arnold e T. Denny Sanford