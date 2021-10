Aeroporto de Santa Rosa volta a ter condição de receber voos da Azul

O aeroporto de Santa Rosa, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul e chamada de Zona da Produção, já está em condição de voltar a receber voos comerciais da companhia aérea Azul. A ligação entre Porto Alegre e o aeródromo municipal foi suspensa pela Azul Conecta , que é o braço da companhia que opera a malha de interior, na semana passada devido a falhas em equipamentos da pista.

Problema com um controlador do painel do gerador de energia que alimenta o balizamento da pista, que faz a sinalização luminosa para pousos e decolagens noturnas, provocou o cancelamento temporário da operação. O controlador automático do gerador queimou, segundo a gerência do aeródromo. Com isso, a Azul alegou que não teria segurança para as manobras.

No começo de agosto, a companhia ativou a rota, dentro de um pacote de novos voos regionais de interior no Estado . Oito destinos passaram a ter o transporte. Aeronave monoturbo-hélice Cessna Fran Caravan, com nove assentos, faz a conexão com a Capital. Os voos são três vezes por semana - terças, quintas e domingos.

O gestor do Aeroporto Municipal Luís Alberto Lehr e gerente de Segurança Operacional, Luís Fernando Klein, informou nesta segunda-feira (11) que o balizamento da pista está funcionando.

Aeroporto alugou um gerador para dar conta da energia para fazer o balizamento noturno da pista. Foto: Luís Fernando Klein/Divulgação

Klein cita que foi instalado outro gerador para suprir a demanda de energia. O equipamento foi alugado por 30 dias, com custo de R$ 6,8 mil. "Estamos providenciando a compra do controlador que estragou", acrescenta o gerente de Segurança Operacional do aeroporto.

"Na sexta-feira (8), instalamos outro gerador no aeroporto e enviamos as evidências para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e para o gerente de Segurança Operacional da Azul Conecta", esclareceu Klein.

"Diante da Anac, estamos regulados novamente", garantiu o gestor. A companhia não havia retornado até a tarde desta segunda confirmando a retomada dos voos.

No mesmo comunicado na semana passada, a aérea havia previsto suspensão até esse domingo (10).

Na área de compra de bilhetes no site da Azul, a oferta está disponível somente a partir de quinta-feira. Para quem busca por voo para esta terça-feira (12), o sistema informa: "desculpe, não há voos disponíveis para esta data".

Os voos passam a ser ofertados na quinta-feira (14), com saída às 17h45min do Aeroporto Internacional Salgado Filho e aterrissagem às 19h35min em Santa Rosa. A ligação da cidade à Capital decola às 20h, com chegada às 21h40min no Salgado Filho. A passagem custa quase R$ 500,00 para a cidade do interior e mais de R$ 800,00 para a Capital.