Ibovespa opera em alta com commodities e melhora em NY

Depois de uma abertura hesitante nesta segunda-feira (11), o Índice Bovespa ganhou fôlego e passou a oscilar em alta próxima de 1%, em sintonia com a recuperação dos índices da bolsa de Nova York, que vinham apontando queda desde cedo. A alta dos papéis na B3 é amparada em grande parte pelo bom desempenho de ações do setor de commodities, influenciadas pelo avanço firme dos preços do petróleo e da disparada do minério de ferro na China.

A aceleração teve a contribuição dos índices de NY. Os feriados em Nova York nesta segunda (11) e no Brasil (na terça dia 12) retiram liquidez dos mercados, o que acaba por favorecer a volatilidade dos preços das ações, principalmente em um ambiente de noticiário escasso. Profissionais do mercado destacaram que foi positiva a repercussão da notícia de que a AstraZeneca informou nesta manhã em comunicado que seu medicamento AZD7442 conseguiu redução "estatisticamente significativa" de casos graves e mortes por Covid-19 em comparação com um placebo, em pacientes com sintomas leves a moderados, na fase 3 de pesquisas.

Às 10h52 desta segunda-feira, o Ibovespa anotava 113.767,08 pontos, em alta de 0,83%. Entre máximas e mínimas, oscilou até a publicação desta matéria de alta de 1,02% até baixa de 0,14%.