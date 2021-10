CIEE-RS inaugura nova sede em Novo Hamburgo

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inaugurou, na quinta-feira (7), Unidade de Atendimento em Novo Hamburgo. O novo espaço é três vezes maior do que o atual. Segundo nota, divulgada através de assessoria de imprensa do CIEE, a localização é mais conveniente para o acesso dos estudantes. Trata-se de um prédio de dois andares na Rua Marcílio Dias, 851, no bairro Rio Branco – a uma quadra da estação do Trensurb e de parada de ônibus das principais linhas da cidade.

A mudança ampliará a capacidade de atendimento de jovens de Novo Hamburgo e mais oito municípios (Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Lindolfo Collor, Presidente Lucena e Ivoti) que têm nesta unidade sua referência para busca de oportunidades, qualificação e participação em processos seletivos, entre outros serviços oferecidos pelo CIEE-RS. O prédio também terá estrutura completa para acessibilidade.

Em discurso durante a inauguração, o presidente do CIEE-RS, Marivaldo Antonio Tumelero, reforçou a ligação da entidade com a comunidade do Vale do Sinos. O dirigente observou que, em Novo Hamburgo, ao longo de 42 anos, mais de 194 mil jovens passaram pelos programas do CIEE, com a parceria de mais de 5 mil empresas e 168 instituições de ensino. Tumelero afirmou ainda que a nova unidade reforça a parceria do CIEE com a comunidade de Novo Hamburgo e do Vale do Sinos.