Antes do término, 95ª Expofeira Pelotas já supera o faturamento do ano passado em leilões

Com quatro leilões consolidados entre os nove programados até domingo (10) para o evento, a 95ª Expofeira Pelotas já superou a comercialização de animais da última edição. O faturamento total com os quatro remates somou na noite de quinta-feira (7) mais de R$ 3,7 milhões e venda de 243 animais. O remate Genética em Dose Tripla comercializou 86 exemplares das raças Braford, Brangus e Polled Hereford obtendo uma renda de R$ 1.165.500,00 e preço médio de R$ 13.552,33. A maior média de R$ 24,6 mil foi obtida na venda de machos Braford.

Na edição anterior da feira, realizada apenas em formato digital por conta da pandemia, foi atingida uma arrecadação considerada recorde de R$ 3,5 milhões nos leilões de animais. O clima de retomada e otimismo nos negócios da feira já se desenhava na segunda-feira (4), primeira noite de vendas, quando foram comercializados 60 animais das raças Angus e Brangus, durante o Leilão Brangus Piratini, com arrecadação total de R$ 955 mil.

Na terça (5), e quarta-feira (6), as vendas não decepcionaram durante o 23º Leilão Montana RS que arrecadou R$ 725 mil e o 4º Angus Recalada, que bateu os R$ 892 mil, o que fechou um total de R$ 2,572 milhões arrecadados com a venda de 157 animais.

Na sexta-feira (8), ocorreu o tradicional Remate Santa Eulália, que teve como convidada especial a Cabanha Puruã e uma oferta de 50 touros PO e PC da raça Angus e resultado ainda não contabilizado. Neste ano, a Expofeira é realizada em formato híbrido, presencial e virtual, com o acesso de até 2,5 mil pessoas por dia no parque e cumprimento de protocolos sanitários rígidos, de acordo com as determinações dos decretos estadual e municipal.

Todos os leilões ocorrem em formato híbrido, presencial e com transmissão pelo Lance Rural e plataforma do evento (www.expofeirapelotas.com.br). Para este sábado (9), às 15h, está programado Leilão de Pôneis e às 19h, o Hereford da Fronteira, com oferta de 30 touros e 15 ventres, das Estâncias Tamanca e Santa Angélica. No domingo (10), às 18h, ocorre o tradicional Só Angus, com oferta de 100 touros e 50 ventres, das Cabanhas Albardão, Santa Amelia, Santa Joana e Tradição. Às 21h, o Leilão Fazenda Liscano encerra a venda de animais da 95ª Expofeira com a raça crioula.

Para o leiloeiro da Knorr Leilões, Eduardo Knorr, que conduziu os cinco primeiros leilões dos nove programados, até agora todas as expectativas foram superadas, com médias valorizadas, 100% de liquidez e fluxo importante de compradores, não só de Pelotas e da região, mas de outras regiões do Estado e de fora dele.

A expectativa do leiloeiro Rodrigo Crespo, que conduz dois remates no final de semana, é de confirmar o bom momento que atravessa o agro em geral. "Acreditamos que iremos comercializar toda a oferta e com incremento de 20 a 25% no faturamento", aposta.