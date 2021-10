ONS prevê chuva acima da média nos reservatórios do Sul e Sudeste

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou, nesta sexta-feira (8), o boletim do Programa Mensal de Operação. O documento prevê chuva acima da média nos reservatórios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo o ONS, a previsão influenciou na queda de 53,37% no Custo Marginal de Operação (CMO), que passou de R$ 426,20 por megawatt-hora (MWh) para R$ 198,74.

Conforme o boletim, o nível dos reservatórios apresentam sinais de recuperação em relação ao início do mês. No Sul, o volume deverá estar em 49,5% no final de outubro. Na Região Norte, o nível previsto dos reservatórios será de (45,8%), seguido pelo Nordeste (35,5%) e Sudeste/Centro-Oeste (15,2%).

O boletim também indicou que a previsão de carga para outubro será 0,1% menor no sistema elétrico devido à previsão de temperaturas amenas nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.