Hyperloop pode ligar Porto Alegre a Caxias do Sul

Por mais que pareça uma iniciativa fora da realidade brasileira pelo altíssimo custo, o hyperloop está nos planos do Rio Grande do Sul para instalar a primeira ligação comercial do sistema de transporte de alta velocidade entre duas cidades da América Latina - no caso, Porto Alegre e Caxias do Sul, com paradas em Novo Hamburgo e Gramado.

Em janeiro deste ano, o governo do Estado assinou um acordo com a Hyperloop TT (empresa que detém a tecnologia do sistema) e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para que fossem feitos estudos de viabilidade para aplicação da tecnologia no Estado.

Na sexta-feira passada, último dia da missão gaúcha à Europa, a comitiva visitou as instalações do hyperloop em Toulouse, na França. O sistema, quando em plena operação, irá transportar uma cápsula com passageiros ou com cargas, por meio de um túnel de aço. A velocidade máxima pode chegar a 1.200 km/h.

Para o futuro trecho entre a Capital e Caxias, devido ao terreno acidentando no percurso, a velocidade máxima seria de 800 km/h, o que permitiria fazer a viagem em cerca de 19 minutos. O custo estimado para implantação e manutenção do hyperloop no Rio Grande do Sul seria de R$ 7 bilhões, aproximadamente.

Por enquanto, o hyperloop está restrito a um campo de provas na cidade francesa, referência europeia em aeronáutica (é sede mundial da Airbus) e um importante centro de pesquisa francês. Lá foi construído um trecho inicial do tubo, de 320 metros, que passa por testes.

Agora, a próxima fase é iniciar, na prática, os testes com passageiros - o que deve acontecer no próximo ano. Para 2023, segundo os engenheiros responsáveis, está prevista a construção do primeiro trecho comercial do hyperloop em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Para que o transporte de passageiros ou de cargas via cápsula funcione, todo o ar é retirado de dentro do tubo. A ausência de ar remove o atrito e diminui o gasto de energia, o que possibilita o deslocamento em alta velocidade.

O conceito foi desenvolvido pelo dono da Tesla, Elon Musk, embora ele não tenha participação comercial nenhum no projeto desenvolvido em Toulouse. A Hyperloop TT foi criada há sete anos por um grupo de investidores. A empresa já investiu US$ 55 milhões no desenvolvimento e testagem da tecnologia. A ideia é que o hyperloop utilize apenas energia solar para seu funcionamento.

Confirme explicou o governador Eduardo Leite, o hyperloop deverá ser construído via iniciativa privada no Rio Grande do Sul. O Estado apoia o desenvolvimento, mas não deve entrar com aportes financeiros. "É um meio de transporte disruptivo, seguro. O deslocamento ocorre em um ambiente seguro, controlado, e tem tudo para ser o transporte do futuro", destacou Leite.